NBA季後賽｜魔術或成今季黑八？ 94:88再挫活塞 場數3:1叫糊

NBA季後賽周一續戰，東岸8號種子魔術再度上演以下犯上戲馬，在主場的Game 4以94:88再挫1號種子活塞，以總場數3:1率先「叫糊」，只差一場便以黑八身份殺入東岸4強。

魔術成黑八94:88再挫活塞

魔術今戰主場出擊延續上場贏波氣勢，兼且以鐵血防守對抗活塞，而亦有收到成效，上半場便迫使對手出現12次失誤，在有法蘭斯華拿(Franz Wagner)單節獨得17分下以54:52取得領先，易籃後雙方依然陷入膠著，但迪士文班恩(Desmond Bane)在決勝節時間尚餘1分多鐘時命中關鍵3分，將比數打成92:86，其後全力投入防守令活塞多次射失，最終魔術以94:88擊敗活塞，只差一場便殺入4強。

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以防守著稱的活塞今個系列賽失靈，反而被魔術的嚴防下失誤頻生，今場出現過20次失誤，活塞當家球星根寧咸(Cade Cunningham)雖攻入25分，但全場命中率低下23投僅中7更出現8次失誤，成失利主因。而魔術今戰有班恩攻入22分外加5籃板，而華拿因小腿不適提早退下火線，他亦在有限時間下攻入19分5籃板3助攻4抄截，班卡路(Paolo Banchero)亦貢獻18分8籃板。