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三人籃球｜港首支「超三」職業隊誕生 香江猛虎首戰將於深圳硬撼北京

籃球天地
更新時間：14:56 2026-04-28 HKT
發佈時間：14:56 2026-04-28 HKT

香港猛虎籃球會與江蘇籃球俱樂部合作，聯手組成「江蘇香江猛虎」三人籃球隊，成為香港首支進軍中國男子三人籃球超級聯賽（簡稱「超三」）的職業大軍。球隊周一（27日）舉行發佈會，十名戰將首度公開亮相，共同見證香港籃球的嶄新篇章。

「超三」聯賽共有18支參賽隊伍，香江猛虎將於5月4日的深圳揭幕戰中首度登場，硬撼北京隊。大軍名單共10人，由3名香港球員配合7名內地及外援組成。領隊一職由陳光輝及前國家隊女籃代表初慧共同擔任。陣中內地球員實力強橫，包括上季代表河南濟水之源勇奪超三衞星賽阜陽賽區冠軍的班底：隊長謝宸飛、夏仙爵、曹楓青、蔣正陽、靳雨杭及朱軍越；外援方面則有具備歐洲3x3巡迴賽經驗的31歲美籍戰將高飛（Pat Dickert）。至於3名本地代表，分別是效力甲一晉裕的李旭川，以及梁卓炫與鄭澤。

猛虎大軍目前正於東莞籃球學院進行全職集訓，上周已跟深圳隊「拍跳」友賽，並將於5月1日接受體能測試。領隊陳光輝指出：「香港三人籃球若要拉近與國際水平的距離，必須累積更多職業級別的實戰經驗，『超三』絕對是個理想平台。從早前的友賽可見，猛虎隊今季目標鎖定在中游位置。未來我們期望吸納更多香港球員，畢竟為港將提供參賽機會，比單純追求成績更為重要。」

隊長謝宸飛在會上直言，對能代表香港出戰今屆「超三」感到十分榮幸，形容機遇難逢，誓言要領軍爭取佳績。而港將李旭川在經歷近期的密集式訓練及友賽後亦大呼獲益良多：「從沒想過自己有機會效力職業球隊！近期頻頻到深圳訓練和打友賽，讓我深深感受到職業球員應有的素養，絕對是個難得的學習機會。」

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