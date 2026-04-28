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NBA｜杜克大學雙雄之爭 法拉格力壓肯尼普奪年度最佳新秀

籃球天地
更新時間：12:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-28 HKT

NBA今屆年度最佳新秀（Rookie of the Year, ROTY）競爭相當激烈，尤其是杜克大學雙雄，效力獨行俠狀元法拉格(Cooper Flagg)和第4順位效力黃蜂的肯尼普(Kon Knueppel)之間的討論，周一結果正式出爐最終由法拉格以26分分差力壓肯尼普，奪今季ROTY。

法拉格、肯尼普之爭創ROTY歷史第二小差距

法垃格今季以狀元之姿加盟獨行俠，今季平均可得21分6.7籃板、4.5助攻和1.2抄截，成為繼米高佐敦(Michael Jordon)和布特(Larry Bird)以及當積(Luka Doncic)後成第4位在新人賽季平均可得20分、6籃板和4助攻，更在4月4日對魔術一戰中攻入51分，成NBA史上最年輕達單場50分的記錄。

而法拉格今季ROTY的主要競敵，是他在杜克大學時的室友兼隊友肯尼普，他今季場均能貢獻18.5分5.3籃板3.5助攻，並以273球3分刷新新秀單季記錄，亦成首位新秀3分王。而在今屆投票中，最終法拉格在100位媒體成員組成的評審團中取得56張第一名票和44張次名票，以412分當選ROTY，肯尼普亦獲44票首名和55票次名以1票第三名票，以386分僅差26分落選，亦成繼2021-22賽季史葛迪班斯(Scottie Barnes)和艾榮莫比利(Evan Mobley)的15分差，創史上第2小分差記錄。

法拉格奪此殊榮時表示他亦一指有關注肯尼普的比賽，並指：「我覺得會一直關注肯尼普因為他就像我的兄弟一樣，我們關係很好也會一輩子互相扶持，我也會像球送一樣看他比賽，但同時亦會存在競爭關係。」
 

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