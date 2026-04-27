Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜背水一戰正選五子得分上雙 火箭大勝湖人拒遭橫掃（有片）

籃球天地
更新時間：15:23 2026-04-27 HKT
發佈時間：15:23 2026-04-27 HKT

西岸季後賽首圈賽事，陷入出局邊緣的火箭今日（27日）上演絕地反擊。在星將杜蘭特（Kevin Durant）繼續因傷缺陣下，火箭憑藉阿曼湯遜（Amen Thompson）轟入全場最高的23分，加上正選五子得分全數達雙位數，最終在主場以115:96大炒洛杉磯湖人，場數追近至1:3，成功避免被橫掃出局。雙方第五回合將於周三移師洛杉磯進行。

背水一戰 火箭多點開花

火箭在系列賽連輸三場，加上杜蘭特因左腳踝扭傷持續缺陣，今仗可謂背水一戰。不過球隊展現出強大的求勝慾望，打出均衡的進攻火力。半場已領先9分的火箭，下半場更一度將優勢擴大至23分，令比賽早早失去懸念。阿曼湯遜交出23分、4個籃板和7次助攻的亮眼數據，泰利伊臣（Tari Eason）亦貢獻20分。湯遜賽後激動表示：「我為兄弟們感到自豪！當我們被逼到懸崖邊，大家都能挺身而出。今晚我們終於找回了投射手感，並成功將對手的失誤轉化為得分。」

火箭正選陣容火力全開，辛根（Alperen Sengun）貢獻19分，謝帕德（Reed Sheppard）及史密夫（Jabari Smith Jr.）分別有17分及16分進帳。反觀湖人方面，雖然中鋒艾頓（Deandre Ayton）交出19分及10個籃板的「雙雙」數據，但他於第三節剩餘約5分半鐘時，因向辛根頭部揮肘，被球證判罰二級惡意犯規，直接驅逐離場。

占士低迷 湖人外線失靈

湖人當家球星勒邦占士（LeBron James）今仗狀態低迷，全場9投僅2中，只得10分及9次助攻，更錄得多達8次失誤。湖人外線手感亦跌至冰點，相比前三戰合共轟入35球，全隊今仗三分球僅命中5球，其中占士、馬吉斯史麥（Marcus Smart）及堅勒（Luke Kennard）在外線更是顆粒無收。

全場錄得23次失誤的湖人，賽後被占士點出敗因：「如果我們想贏下這個系列賽，就必須保護好皮球，並鞏固防守籃板。失誤從頭到尾都令我們付出了慘痛代價。」

歷史魔咒 晉級天平傾向湖人

經歷了上一場的離奇敗仗後，火箭今仗從開局便展現出極佳的專注力。主帥烏杜卡（Ime Udoka）大讚球隊：「大家的專注度很高，球員們都充滿自尊心，沒有人想被橫掃。我們成功將上仗前三節的好表現延續到了今晚。」

NBA歷史上曾經出現過159次系列賽場數0:3的情況，沒有任何球隊完成過翻盤。火箭下一仗將作客湖人主場，無論杜蘭特屆時能否趕及復出，這個系列賽的晉級天平早已經向湖人傾斜。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
7小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
21小時前
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 原列糾紛 再到警署誓言追究
01:18
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 報案誓言追究 警列襲擊調查
突發
5小時前
六合彩50周年金多寶｜頭獎$2.28億5.2攪珠 網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
4小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
5小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
15:45
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
9小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
20小時前
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
00:41
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
突發
5小時前