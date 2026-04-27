NBA季後賽｜背水一戰正選五子得分上雙 火箭大勝湖人拒遭橫掃（有片）

西岸季後賽首圈賽事，陷入出局邊緣的火箭今日（27日）上演絕地反擊。在星將杜蘭特（Kevin Durant）繼續因傷缺陣下，火箭憑藉阿曼湯遜（Amen Thompson）轟入全場最高的23分，加上正選五子得分全數達雙位數，最終在主場以115:96大炒洛杉磯湖人，場數追近至1:3，成功避免被橫掃出局。雙方第五回合將於周三移師洛杉磯進行。

ROCKETS WIN GAME 4 TO KEEP THEIR SEASON ALIVE!



They finished with 17 steals, tied for their most in a postseason game since tracking began in 1973-74 🤯 pic.twitter.com/zQ4so0mP2o — NBA (@NBA) April 27, 2026

背水一戰 火箭多點開花

火箭在系列賽連輸三場，加上杜蘭特因左腳踝扭傷持續缺陣，今仗可謂背水一戰。不過球隊展現出強大的求勝慾望，打出均衡的進攻火力。半場已領先9分的火箭，下半場更一度將優勢擴大至23分，令比賽早早失去懸念。阿曼湯遜交出23分、4個籃板和7次助攻的亮眼數據，泰利伊臣（Tari Eason）亦貢獻20分。湯遜賽後激動表示：「我為兄弟們感到自豪！當我們被逼到懸崖邊，大家都能挺身而出。今晚我們終於找回了投射手感，並成功將對手的失誤轉化為得分。」

火箭正選陣容火力全開，辛根（Alperen Sengun）貢獻19分，謝帕德（Reed Sheppard）及史密夫（Jabari Smith Jr.）分別有17分及16分進帳。反觀湖人方面，雖然中鋒艾頓（Deandre Ayton）交出19分及10個籃板的「雙雙」數據，但他於第三節剩餘約5分半鐘時，因向辛根頭部揮肘，被球證判罰二級惡意犯規，直接驅逐離場。

占士低迷 湖人外線失靈

湖人當家球星勒邦占士（LeBron James）今仗狀態低迷，全場9投僅2中，只得10分及9次助攻，更錄得多達8次失誤。湖人外線手感亦跌至冰點，相比前三戰合共轟入35球，全隊今仗三分球僅命中5球，其中占士、馬吉斯史麥（Marcus Smart）及堅勒（Luke Kennard）在外線更是顆粒無收。

全場錄得23次失誤的湖人，賽後被占士點出敗因：「如果我們想贏下這個系列賽，就必須保護好皮球，並鞏固防守籃板。失誤從頭到尾都令我們付出了慘痛代價。」

歷史魔咒 晉級天平傾向湖人

經歷了上一場的離奇敗仗後，火箭今仗從開局便展現出極佳的專注力。主帥烏杜卡（Ime Udoka）大讚球隊：「大家的專注度很高，球員們都充滿自尊心，沒有人想被橫掃。我們成功將上仗前三節的好表現延續到了今晚。」

NBA歷史上曾經出現過159次系列賽場數0:3的情況，沒有任何球隊完成過翻盤。火箭下一仗將作客湖人主場，無論杜蘭特屆時能否趕及復出，這個系列賽的晉級天平早已經向湖人傾斜。