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NBA季後賽｜班馬復出7阻攻統治禁區 馬刺114:93逆轉挫拓荒者叫糊

籃球天地
更新時間：13:34 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:34 2026-04-27 HKT

NBA季後賽西岸首輪，周日馬刺有雲班耶馬(Victor Wembanyama)在經歷腦震盪醫療保護休息一場後，今戰復出再作客拓荒者即打出統治級防守表現，全場獻出7個阻攻和4抄截，助力「黑衫軍」克服19分落後下以114:93逆轉勝，總局數3:1叫糊。

雲班耶馬復出即展現DPOY實力獻7阻攻4抄截

馬刺當家球星雲班耶馬在對拓荒者的第2戰一次重摔中退場，並觸發聯盟的腦震盪醫療保護休戰一場，而在今場第4戰中復出，然而拓荒者在有主場加持下更快進入狀態曾一度領先19分，在上半場完時亦以58:41領先，但易籃後情況發生180度改變，第3節一開波馬刺便打出一波13:0的攻勢將分差收窄至54:58，加上班馬單節獻出4阻攻下拓荒者手感陷冰冷，而「黑衫軍」亦把握機會一舉反超，最終在決勝節打出40:19的攻擊下成功以114:93擊敗拓荒者以3:1叫糊，下場馬刺將重返主場迎戰。

復出的雲班耶馬今戰攻入27分外加12籃板7阻攻4抄截，展現出今季DPOY的實力，他亦感謝球隊的醫療團隊照顧，但也對聯盟對他的處理略有微言：「我很感謝球隊的醫療團隊對我照顧有加，但整個事情的處理令我感到非常失望。」而馬刺今戰亦有迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)亦貢獻出28分6籃板7助攻。

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