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NBA│SGA啟動巨星模式領雷霆叫胡 木狼靠奇兵贏金塊晉級在望

籃球天地
更新時間：13:38 2026-04-26 HKT
發佈時間：13:38 2026-04-26 HKT

NBA西岸季後賽周六上演兩種截然不同的贏波風格！雷霆在頭牌基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）啟動巨星模式，以超高命中率轟入42分下，作客121:109擊敗太陽，總場數領先3:0叫胡；另一邊廂，木狼則在主力傷退的絕境下，有奇兵杜辛姆（Ayo Dosunmu）橫空降世收錄生涯新高的43分，主場以112:96反勝金塊，場數領先3:1，兩隊雙雙距離晉級僅一步之遙。

SGA轟入42分下，作客121:109擊敗太陽。路透社
SGA轟入42分下，作客121:109擊敗太陽。路透社
木狼杜辛姆收錄生涯新高的43分，主場以112:96反勝金塊。美聯社
木狼杜辛姆收錄生涯新高的43分，主場以112:96反勝金塊。美聯社

SGA啟動巨星模式

雷霆與太陽的系列賽來到第3回合，成為SGA的個人表演舞台。這位常規賽MVP大熱人選全場進入無人之境，以18投15中的無解命中率，轟下個人季後賽生涯最高的42分。無論是高難度切入、精準的中距離跳投，還是穩定的罰球（12投11中），SGA都讓太陽的防守形同虛設，以巨星模式主宰了比賽。最終雷霆以22分之差大勝太陽，系列賽取得3:0的絕對領先優勢。在NBA歷史上，從未有球隊能在此劣勢下翻盤，雷霆距離橫掃晉級僅差一場。

SGA轟入42分下，作客121:109擊敗太陽。路透社
SGA轟入42分下，作客121:109擊敗太陽。路透社

奇兵挺身而出 杜辛姆一戰成名

木狼杜辛姆收錄生涯新高的43分，主場以112:96反勝金塊。美聯社
木狼杜辛姆收錄生涯新高的43分，主場以112:96反勝金塊。美聯社

另一場對決則上演英雄不怕出身低的劇本。木狼面對金塊，上半場先後有迪雲遜（Donte DiVincenzo）和安東尼愛華士（Anthony Edwards）傷出，實力大打折扣。在這危急關頭，此前名不見經傳的奇兵杜辛姆就挺身而出，打出生涯代表作。他全場17投13中，三分線外更是5投全中，以100%命中率攻下43分，不但刷新個人生涯紀錄，更以一己之力填補主力傷退的火力缺口。在他帶領下，木狼下半場上演絕地反擊，最終以112:96氣走金塊。球隊在傷兵滿營下仍將總比數領先至3:1，與雷霆一樣晉級在望。

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