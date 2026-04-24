NBA季後賽｜巴列特班斯齊轟33分 速龍末節發威大勝騎士追成1:2（有片）

NBA季後賽首圈賽事，連輸兩場的多倫多速龍周四（23日）回到主場背水一戰。在「多倫多之子」RJ巴列特（RJ Barrett）及史葛迪班斯（Scottie Barnes）雙雙攻入職業生涯季後賽新高33分的帶領下，速龍以126:104大勝克里夫蘭騎士，在七場四勝制的系列賽追近至1:2。

SCOTTIE BARNES: 33 PTS, 5 REB, 11 AST

RJ BARRETT: 33 PTS, 5 REB, 5 AST



They are the first duo in @Raptors history to each record 30+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in a postseason game!



Raptors win Game 3 at home 💯



CLE (2-1) TOR Game 4: Sunday, 1:00pm/et, ESPN pic.twitter.com/8vrwUcOnQn — NBA (@NBA) April 24, 2026

身為多倫多人，巴列特賽後透露在迎接個人生涯首場主場季後賽前夕，因太過興奮而失眠。今仗他化壓力為動力，三分球8投6中，全場斬獲季後賽生涯新高的33分：「今晚的勝利為我們建立起信心，向外界證明我們絕不輕言放棄。」巴列特表示：「只要我們像今天這樣團結一致，拼盡全力並堅決執行戰術，我們絕對有能力製造驚喜。」

外線著火 齊名隊史兩大傳奇組合

速龍今仗外線手感火熱，三分球23投14中，命中率高達61%。後備陣容同樣應記一功，新秀奇兵梅利保爾斯（Collin Murray-Boyles）攻入22分創下隊史新秀季後賽後備得分紀錄；首兩戰未獲上陣機會的巴圖（Jamison Battle）亦轟入4記三分球。

新秀奇兵梅利保爾斯（中）攻入22分創下隊史新秀季後賽後備得分紀錄。路透社

首兩戰未獲上陣機會的巴圖（右）神奇地轟入4記三分球。AP

不過，球隊贏波最大功臣始終是巴列特及交出33分、11次助攻兼5個籃板的班斯。他們成為速龍隊史第3對在季後賽同場攻入30+的組合，媲美2019年奪冠班底的李安納（Kawhi Leonard）與路維（Kyle Lowry），以及2016年的路維與迪羅辛（DeMar DeRozan）。班斯直言球隊爭勝心極強：「我們一開局就充滿飢渴感，大家為了贏波願意傾盡所有，這證明了我們的韌性。」

班斯（左）今仗交出33分、11次助攻兼5個籃板的亮眼數據。AP

班斯今仗交出33分、11次助攻兼5個籃板的亮眼數據。AFP

「多倫多之子」巴列特三分球8投6中，全場斬獲季後賽生涯新高的33分。AFP

班斯（右）今仗交出33分、11次助攻兼5個籃板的亮眼數據。AFP

成功凍結騎士三巨頭 末節狂轟43分奠勝

防守端方面，速龍成功限制了騎士的「三巨頭」。上一場各取至少25分的米曹（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）及莫比利（Evan Mobley），今仗齊齊啞火。米曹16投7中得15分；夏登13投5中得18分兼錄得8次失誤；莫比利則13投4中僅得15分。

米曹（中）16投7中得15分。路透社

哈登（中）13投5中得18分兼錄得8次失誤。AP

哈登（左2）13投5中得18分兼錄得8次失誤。路透社

速龍主帥拿高域（Darko Rajakovic）大讚球隊防守紀律嚴明，更特別點名表揚班斯主動承擔防守夏登及米曹的重任：「他今晚為我們傾盡所有。」史葛迪班斯則謙稱：「對手都是極具才華的得分手，能透過切入禁區、後撤步、單打及博犯規等各種方式得分。我們只能盡量加強身體對抗，拼盡全力防守，而隊友間的協防亦做得非常出色。」

雙方半場打成平手，速龍進入第四節時僅領先2分。但在最後一節，速龍在主場球迷震耳欲聾的打氣聲中打出一波43:23的凌厲攻勢，一舉奠定勝局。「這感覺太棒了，」巴列特興奮地說：「主場的氣氛陷入瘋狂，這絕對給予了我們極大助力。我們拼盡全力，這就是努力的回報。」