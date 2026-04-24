NBA季後賽｜約基治26射19失創生涯最差 金塊進攻死火不敵木狼場數落後1:2（有片）

NBA季後賽戰火持續，金塊周四（23日）作客木狼慘吞敗仗。當家球星約基治（Nikola Jokic）手感冰冷，全場26投僅7中，生涯最差。最終這支擁有歷史級進攻火力的球隊，自今年1月以來首次得分未能破百，以96:113慘敗木狼，系列賽總場數落後至1:2。加上陣中主力艾朗哥頓（Aaron Gordon）受傷，令這支奪冠熱門的前景蒙上陰影。

約基治手感冰冷，全場26投僅7中，創下季後賽生涯最差投射紀錄。AP

約基治手感冰冷，全場26投僅7中，創下季後賽生涯最差投射紀錄。AP

約基治（左）面對高拔（右）防守時21投僅7中，兩場敗仗合計更是29投僅8中。路透社

高拔（左）今仗得到10分、12個籃板和3次封蓋。AFP

面對木狼由高拔（Rudy Gobert）領銜的防線，約基治今仗顯得老鼠拉龜，他全場比賽26射命中7球，26.9%的投射命中率為季後賽生涯最差。雖然他得到27分和15個籃板，但同時錄得4次失誤及僅得3次助攻，是其今季首次單場失誤多於助攻。木狼主帥芬治（Chris Finch）刻意安排高拔與約基治「同上同落」，全天候緊迫這名星級中鋒；約基治面對高拔防守時21投僅7中，兩場敗仗合計更是29投僅8中。

Jokic had the WORST game of his life:



🧱 7-26 FG

🧱 2-10 3P

🧱 4 TOV

🧱 -21 (Team Worst)



Rudy Gobert had him in HELL 😭 pic.twitter.com/8b1jDzUg7U — BrickCenter (@BrickCenter_) April 24, 2026

面對木狼的針對性防守，約基治賽後無奈表示：「他們身型高大、臂展長，是非常出色的防守球員。」拍檔梅利（Jamal Murray）亦直言：「我從未見過他（約基治）投出這樣的命中率，這絕對是一場反常的比賽。」

首節僅得11分創賽季新低

今仗首節，金塊全隊21投僅3中，單節僅得11分創下賽季新低。木狼迅速建立雙位數優勢，最多更領先達27分，且在後三節從未讓分差縮窄至少於10分。約基治坦言開局極差是致命傷：「當你以這種方式開局，連輕鬆的上籃都會彈框而出。他們首節防守極佳，而我們進攻極差。」除了約基治，梅利同樣手緊，全場17投僅5中，三分球更5射全失。教練艾度文（David Adelman）指出，球隊「單擋」質素欠佳是進攻死火的主因，未能為主力拉開空間。

梅利（中）今仗同樣手緊，全場17投僅5中，三分球更5射全失。AP

梅利（右）今仗同樣手緊，全場17投僅5中，三分球更5射全失。AP

傷兵滿營 陣前易帥亂陣腳

禍不單行的是，金塊目前受傷兵問題困擾。除了自4月1日因大腿後肌受傷缺陣的翼鋒屈臣（Peyton Watson）外，正選前鋒艾朗哥頓亦因小腿突發傷患，在賽前兩小時宣布避戰。

正選前鋒艾朗哥頓亦因小腿突發傷患，在賽前兩小時宣布避戰。AFP

雖然約基治透露「兩日前」已獲悉哥頓無法上陣，但球隊最初仍將他列為「上陣成疑」。艾度文坦言，教練團周四為此準備了兩套戰術，令球隊陣腳大亂：「為了對球隊公平起見，我們確實需要明確知道下場誰能披甲。這有助球員了解當晚的期望，而不是像今天般手忙腳亂。」

展望關鍵的第4戰，屈臣目前康復進度良好，並已在周四早上的投籃訓練中上陣。他與哥頓將於周五（24日）接受進一步治療，以評估能否在下仗及時復出救主。對於金塊全隊而言，下仗如何破解木狼對約基治的針對性防守將是勝負關鍵；加上陣中傷兵滿營且總場數落後，這支奪冠熱門今季的前景已陷入重重危機。