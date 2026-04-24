NBA季後賽｜麥高倫準絕殺 鷹隊主場1分險勝紐約人 場數反超2:1（有片）

NBA季後賽首圈戰況激烈，鷹隊今日（23日）回師主場迎戰紐約人，憑藉老將CJ麥高倫（CJ McCollum）在完場前12.5秒轟入高難度後仰跳投準絕殺，以109:108險勝對手，總場數反超前至2:1。

紐約人錯失良機 麥高倫再演「殺手本色」

鷹隊今仗大部份時間佔優，上半場一度建立起18分的巨大優勢。然而紐約人未有放棄，戰至最後1分03秒，主將般臣（Jalen Brunson）博得犯規完成「打三分」，助客軍驚險反超前108:105。關鍵時刻，今場為鷹隊貢獻最高24分，外加10個籃板和8次助攻的「新鷹王」謝倫莊遜（Jalen Johnson）上籃得手追近。隨後紐約人的祖殊赫特（Josh Hart）三分彈框而出，客軍雖搶到進攻籃板，卻未能趕及在24秒違例前出手，錯失拉開比分的大好黃金機會。

「新鷹王」謝倫莊遜（中）今仗得到全隊最高24分，外加10個籃板和8次助攻。路透社

「新鷹王」謝倫莊遜（左2）今仗得到全隊最高24分，外加10個籃板和8次助攻。AFP

「新鷹王」謝倫莊遜今仗得到全隊最高24分，外加10個籃板和8次助攻。AFP

繼第二戰在麥迪遜廣場花園大發神威後，麥高倫今仗再度成為「紐約殺手」。在比賽末段球隊落後1分之際，這位得分後衛挺身而出，高難度後仰跳投命中關鍵一擊，全場射落23分。鷹隊主帥史奈達（Quin Snyder）賽後大讚這記關鍵球，並將贏波歸功於全隊：「球員拼盡全力，無私分享球權，這正是我最欣賞這支球隊的地方。」

KNICKS-HAWKS G3? CINEMA.



🍿 Anunoby bring NYK within 1, 2:23 left

🍿 Johnson puts ATL up 3, 1:58 left

🍿 McBride ties the game at 105

🍿 Brunson puts NYK up 3, 1:03 left

🍿 McCollum hits the GW, 12.5 left@ATLHawks take a 2-1 series lead!



G4: Sat, 6pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/FBB0JesLzT — NBA (@NBA) April 24, 2026

古明加做奇兵 關鍵偷波奠勝

麥高倫得手後，紐約人策動最後一擊，惟般臣被鷹隊後備奇兵古明加（Jonathan Kuminga）成功偷波，只能飲恨離場。古明加今仗表現八面玲瓏，後備上陣轟入21分，絕對是贏波另一大功臣。紐約人方面，艾魯比（OG Anunoby）空砍全場最高的29分，般臣及唐斯（Karl-Anthony Towns）分別進帳26分及21分。

後備奇兵古明加（左）今仗轟入20分。路透社

後備奇兵古明加（右）偷波奠勝。AFP

般臣今仗雖然得到26分，但最後一攻出現失誤。AFP

般臣（左）今仗雖然得到26分，但最後一攻出現失誤。AFP