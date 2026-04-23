NBA季後賽｜新科年度關鍵球員SGA即轟37分 率雷霆120:107再退太陽

NBA季後賽首輪第二回合，西岸一哥雷霆再鬥太陽，基傑奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)早前榮獲年度最佳關鍵球員，他今戰亦狂轟37分，助力球隊以120:107再退太陽，領先2:0。

SGA = JERRY WEST TROPHY WINNER 🏆



He's your 2025-26 @Kia NBA Clutch Player of the Year!



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SGA狂轟37分率雷霆退太陽

今戰一開波就先有插曲，首節SGA就曾重傷倒地，好在虛驚一場在經過治理後即重返賽場，完半場亦以65:57取得領先，而易籃後雷霆持續擴大優勢，SGA和賀姆格連(Chet Holmgren)單是第3節就分別取得12分和11分，助球隊以100:77的巨大優勢進入決勝節，但其後太陽突然反撲，在D布魯士(Dillon Brooks)領軍下一度將比分拉近至僅10分，但好在雷霆最終穩住局勢以120:107取下系列賽2連勝，以2:0的領先前往鳳凰城。

Another postseason game.

Another spectacular SGA performance!



37 PTS I 9 AST I 5 REB I 2 STL



OKC secures a 2-0 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google ⚡️



Game 3: Saturday, 3:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/YAzKaioMBw — NBA (@NBA) April 23, 2026

剛獲年度最佳關鍵球員的SGA展現出獎項含金量，全場狂轟37分，外加9助攻5籃板，而賀姆格連亦貢獻了19分8籃板，而謝倫威廉斯(Jalen Williams)今戰雖同樣攻入19分，但球賽尾段因傷離場，為下戰作客添加未知數 。而太陽則有D布魯士攻入30分外加6助攻，保卡(Devin Booker)和謝倫格連(Jalen Green)也分別攻入22分和21分。

