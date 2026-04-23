NBA季後賽｜活塞98:83擊退魔術 終斷18年季後賽主場不勝

NBA季後賽首輪第二戰，東岸龍頭活塞再戰魔術，首場主隊爆冷不敵，今戰重拾狀態，更在第3節打出一波30:3的猛烈攻勢，最終以98:83擊敗魔術，將局數以1:1扳平，更終結球隊季後賽主場18年11連敗的記錄。

活塞主場退魔術 終結季後賽主場連敗

活塞首戰對8號種子魔術失利，今戰火力全開盼重拾氣勢，上半場雙方亦鬥得不相伯仲以46:46戰平，但易籃後風雲色變，活塞在根寧咸(Cade Cunningham)的帶領下打出一波30:3的攻勢，直接將比分拉開成76:49，之後魔術有嘗試追近比分，但很快又被活塞拉開，最終亦成功以98:83成功復仇，18年後終於終結季後賽主場11連敗。

30-3 3Q RUN BY DETROIT.



The score was tied at halftime (46-46).

Then, the Pistons went into takeover mode 😳



T. Harris: 6 PTS, 3-6 FGM

J. Duren: 6 PTS, 2-3 FGM

D. Robinson: 6 PTS, 2-3 FGM

I. Stewart: 6 PTS, 2-2 FGM

Au. Thompson: 5 PTS, 2-2 FGM

C. Cunningham: 5 PTS, 2-2 FGM pic.twitter.com/e5fweqKMfu — NBA (@NBA) April 23, 2026

今戰活塞當家球星根寧咸火力全開，兼串連起全隊進攻，攻入27分11助攻6籃板的2雙數據，另外有哈里斯(Tobias Harris)貢獻16分11籃板。而魔術方面今仗在活塞的嚴防下表現略為遜色，蘇格斯(Jalen Suggs)攻入全隊最高的19分6籃板，而賓卡路(Paolo Banchero)則貢獻18分8助攻6籃板。

