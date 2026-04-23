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NBA｜基頓莊遜獲年度最佳第六人 成繼堅勞比利後馬刺隊史第2人

籃球天地
更新時間：12:08 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:08 2026-04-23 HKT

NBA周三宣佈年度最位第六人（6th Man Of The Year, 6MOTY)，最終由馬刺的基頓莊遜(Keldon Johnson)奪得，成為繼球隊名宿堅勞比利(Manu Ginobili)後第二位獲此殊榮的球員，他亦是馬刺隊史首位後備球員單季攻入至少1000分的球員。

基頓莊遜先發變後備 勇奪6MOTY

基頓莊遜今季全勤82場都是由板凳上陣，他場均可得13.2分、5.4籃板和1.4助攻，他今季為球隊攻入1081分，成為馬刺首位後備單季攻下1000分的球員，令他以63張第1名選票，力壓熱火的海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)和金塊的小夏達威(Tim Hardaway Jr.)當選6MOTY，繼馬刺傳奇堅勞比利成隊史第2人。

實際上莊遜的生涯走向亦與堅勞比利相似，他在2019年選秀首輪29順位進入聯盟，早期他亦是球隊核心並以正選上陣，在2022-23年他場均亦可得23分，但在雲班耶馬加入球隊後被前主帥普波域治(Gregg Popovich)安排打替補，在獲奬後他表示：「我曾打過很長一段時間首發，現在到我從板凳出發。而我只是持續觀察比賽，然後上陣做好我要做的事。」他亦指：「我想成為球隊特別的一部分，我知道為了令自己對球隊最有幫助，板凳出發可能是最好的選擇。一開頭確實很難，我必須控制自我，將球隊放在第一。」莊遜也表示這個奬是很大的成就。
 

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