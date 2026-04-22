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NBA季後賽｜史麥攻守兼備鎖死KD 殘陣湖人再挫火箭領先2:0（有片）

籃球天地
更新時間：17:39 2026-04-22 HKT
發佈時間：17:39 2026-04-22 HKT

洛杉磯湖人今日（22日）在NBA西岸季後賽首圈次戰，憑藉老將馬吉斯史麥（Marcus Smart）在攻守兩端交出統治級表現，主場以101:94力克迎回「死神」杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，系列賽領先至2:0。

杜蘭特今仗克服右膝傷患復出，全場交出23分，但面對前最佳防守球員史麥的嚴密看管卻吃盡苦頭。據數據顯示，在史麥對位防守的18個回合中，KD僅3投1中，更出現3次失誤，全場更是出現9次失誤創季後賽生涯新高。史麥賽後豪言：「他們有KD復出是好事，但我們今晚能在他身上成功執行防守策略，感覺更棒。」

占士大讚見慣大場面

除了貢獻5次偷球，史麥在進攻端同樣搶鏡，全場三分球7投5中轟入25分及7次助攻，首節已獨取14分。今仗交出28分、8籃板及7助攻的占士（LeBron James）對他讚不絕口：「他見慣大場面，生涯中一直負責盯防史上最頂級的球員。在我們失去里夫斯（Austin Reaves）和當積（Luka Doncic）兩大主力時，他的冷靜對球隊意義重大。我只需一個眼神，他就知道我在想甚麼。」上仗轟入27分的堅勒（Luke Kennard）今場亦有23分進帳，他直言是史麥為球隊定下了贏波基調。

火箭今仗命中率僅得四成，連續兩場得分未能破百，但在末段一度將15分的分差收窄至5分。關鍵時刻，史麥在剩餘2分23秒轟入個人第5記三分球，為湖人穩住勝局。主帥雷迪克（JJ Redick）大讚：「史麥今仗表現堪稱殺手級，他的發聲為團隊注入了信念與自信。」

雙星復出無期 史麥成爭勝關鍵

因湖人兩位大將因傷缺席，季後賽開始前外界一度認為，傷兵滿營的湖人恐怕難過火箭關，但目前取得2:0領先。雷迪克透露，因腹斜肌拉傷缺陣的李夫斯已開始進行一對一訓練，但復出無期；而左大腿後肌拉傷的當錫則尚未展開恢復療程。這意味著周五移師侯斯頓的第三戰，史麥依然是湖人的爭勝關鍵。

這位休賽期在當錫招募下以2年1,100萬美元加盟的悍將，經歷在孟菲斯及華盛頓兩季的傷患困擾後，對重返大舞台百感交集：「我每天都感謝上帝，因為我本可能因傷病被淘汰出局。能再次站在這個舞台，與這支球隊並肩作戰，我心中只有感恩。」

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