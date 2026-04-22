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NBA季後賽｜艾治琴比30+10破紀錄 領軍76人爆冷擒綠軍 系列賽1:1扳平

籃球天地
更新時間：16:12 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:12 2026-04-22 HKT

費城76人今日（22日）在NBA東岸季後賽首圈次戰上演逆轉好戲！在安比（Joel Embiid）因盲腸炎缺陣下，今季探花VJ艾治琴比（VJ Edgecombe）挺身而出，狂轟30分及10個籃板，率軍作客以111:97擊敗波士頓塞爾特人，成功在TD花園球場「偷局」，將系列賽場數扳平1:1。

今季揭幕戰，VJ艾治琴比正是在綠衫軍主場TD花園球場首度亮相並狂入34分一鳴驚人；來到季後賽生死戰，這位新星再次成為綠軍剋星。他今仗交出30分、10籃板的亮眼成績單，不僅成為自1998年「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，首位在季後賽達此成就的新秀，更超越傳奇名宿「魔術師」莊遜（Magic Johnson），刷新NBA季後賽史上造出此數據的最年輕球員紀錄。

76人首戰以91:123慘敗，今仗賽前被外界一致看淡，開局更被綠軍打出一波16:0的高潮，一度落後13:26。結果76人將士用命，VJ艾治琴比在第二、三節兩度猛烈摔倒後仍輕傷不下火線，打出老將般的沉穩。針對綠軍頻繁採用的沉退防守，76人外線火力全開，全隊三分球39投19中，一洗上仗23投僅4中的頹風。單是艾治琴比（10投6中）和麥斯（Tyrese Maxey）的12投5中，兩人的三分命中數，已超越球隊首戰總和。

戰至第四節剩餘6分多鐘，綠軍在主場球迷震耳欲聾的助威聲下追近至89:91，然而關鍵時刻，全場攻入29分的麥斯挺身而出，連續轟入兩記高難度急停三分球，將優勢重新擴大至8分，徹底撲滅綠軍反撲氣焰，為76人鎖定勝局。

76人主帥納斯（Nick Nurse）賽後表示對手開局確實著火，但好在全隊軍心及時穩定：「我告訴球員只要咬緊牙關撐過去，對手不可能整場都保持這種狀態。」今仗貢獻19分的隊友保羅佐治（Paul George）賽後對這位VJ艾治琴比讚不絕口：「他整季的表現都令人驚歎。由季初在這裏打出驚艷的表現，到現在季後賽的大舞台，他不斷證明自己的價值。我一整年都在說，他的實力早已超越一名新秀。」

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