NBA季後賽｜雲班耶馬遭遇腦震盪退下火線 最早G4回歸 拓荒者扳平場數1:1

馬刺星將雲班耶馬（Victor Wembanyama）在今日（周三）對波特蘭拓荒者的季後賽首圈第二戰中，於第二節一次猛烈倒地，隨後被證實遭受腦震盪。馬刺最終以103:106飲恨，系列賽被扳平1:1。根據聯盟腦震盪保護協議，雲班耶馬將最早於第四戰中復出。

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

事發於第二節剩餘8分57秒，雲班耶馬在祖賀里迪（Jrue Holiday）防守下切入籃底時失足，下巴重重撞向地板。他倒地後一度失去知覺，雙眼短暫緊閉。這位身高7呎4吋的長人坐在籃底數分鐘，球隊隨即叫暫停。最終雲班耶馬自行站起，在首席防護員施雲寧陪同下跑入球員通道返回更衣室。隨後馬刺官方宣布雲班耶馬因觸發腦震盪保護協議，宣告提早退下火線。退場前他交出5分及4個籃板。馬刺最終在第四節一度領先14分的情況下，被拓荒者以106:103反勝，系列賽被扳平至1:1。

根據聯盟的腦震盪保護協議指引，球員在受傷後48小時內不得全面恢復參與球隊活動；若症狀未有惡化，可於24小時後逐步恢復活動。隨後，球員必須在無症狀下達到多項指標，並經球隊醫生與聯盟協議主管商討後，方可獲准復出，而雙方的第三戰將於周五移師波特蘭舉行。根據這個時間線，雲班耶馬將會在第三場開打前解除48小時的保護程序，若各方面檢查順利通過，雲班耶馬有望於周日的第四戰復出。

馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）賽後表示：「我只知道他出現腦震盪，目前已進入保護協議。我們顯然會採取適當的跟進措施。」當被問及雲班耶馬是否需要接受腦震盪以外的評估時，莊遜簡短回應：「不需要。」

今季最佳第六人大熱的基頓莊遜（Keldon Johnson）表示：「我們抱著最好期望，但目前還未有任何消息。失去這位高大隊友絕對是個沉重打擊，但我們是一支優秀的團隊，大家會繼續團結一致，互相扶持，展現出我們走到這一步的實力。」

至於卡素爾（Stephon Castle）則表示，球隊在沒有雲班耶馬的時候亦有過好的表現：「我們在沒有他的情況下也打過硬仗，當然我們希望所有人都保持健康，希望他能在場上。但無論第三戰派哪五位球員上陣，我們都會打出自己的風格。」