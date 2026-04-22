NBL總決賽｜金牛主場封王主帥感觸 解立彬：彌補去年啟德捧盃遺憾 FMVP阿諾斯克：逆境中把握機會

香港金牛周二（21日）在啟德體藝館主場強勢擊敗上海玄鳥，順利高舉 NBL 總冠軍獎盃。賽後，現場大批「牛迷」陷入瘋狂，久久不願離去。帶領球隊跨越重重困難登頂的主教練解立彬，以及榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）的阿諾斯克（E.J. Anosike）賽後接受訪問，大談這座冠軍背後的艱辛與喜悅。

球迷熱情留守半小時 解立彬大呼感動

金牛奪冠一刻，啟德體藝館氣氛沸騰，大批球迷留在現場，球員們亦繞場和他們擊掌慶祝。主教練解立彬在賽後記者會上直言，這是一個「不可思議的榮譽」，並對現場球迷的熱情感到震撼：「剛才頒獎時一直看著觀眾的支持，其實我們也一直在等觀眾們退場，但是大家好像比我們更激動。大概已經半個多小時過去了，香港的球迷一直在場邊要求跟大家互動，有這樣的一個氛圍真的非常感動。」

回顧今季的奪冠之路，解導坦言絕不平坦：「這賽季大家遇到的挑戰很大，包括新球隊的加入、外援的更換，特別是遇到傷病，像所羅門更是到常規賽最後一場才歸隊。但我們在困難當中，每次都敢於挑戰，常規賽輸球後，第二天的訓練和下一場比賽就會有很大的改變。」

他特別提到總決賽的調整能力：「第一場在上海我們只是險勝3分，到了第二場我們贏了很多，大家在內容和細節上做了很大調整，這離不開球隊的凝聚力。」對於能在主場奪冠，解導感觸良多：「去年大家錯失了在啟德、在香港主場捧盃的機會，今年我們終於抓住機會，彌補了去年的遺憾。球隊每年都在進步與變化。」

阿諾斯克展現強大心理質素：為最終時刻做好準備

總決賽期間場均可以的到19.6分和6.0籃板並順利拿下 FMVP 的阿諾斯克，賽後同樣難掩興奮。被問及如何在賽季最艱難的時刻激勵自己打出極具鬥志的表現時，他分享了自己強大的心理質素：「當大家渴望勝利、想達成真正的目標時，這就會讓人感到興奮。在逆境之中，就存在著機會。所以無論你經歷過多少困難，只要有機會，你就會去嘗試。」

阿諾斯克強調，這座冠軍是全隊上下團結一心的成果：「你必須為這一刻做好準備，因為這就是最終的目標、最終的時刻。很高興能夠在香港贏得這個總冠軍，過去一年大家非常團結，決心打好每一場比賽，每一天都比前一天進步。非常感謝所有人的努力和球迷的支持。」

因為NBL改制，球隊在休息了2-3個月之後就開啟了新賽季，解立彬教練表示，球隊目前最需要的是一個充足的假期：「今年連續兩個賽季連著打，大家也很疲憊，但為了最後這個榮譽，我覺得一切都很值得。短時間內還沒有考慮太多來季的規劃，希望能讓大家有一個更好的休息與調整時間。」

記者：楊功煜

