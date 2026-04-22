NBL總決賽｜香港金牛主場強勢「三連霸」 阿諾斯克膺FMVP

NBL總決賽第三戰周二（21日）於啟德體藝館上演。香港金牛在逾5,000名主場球迷見證下，以99:72大炒上海玄鳥，在五場三勝制下以場數3:0橫掃對手，強勢完成「三連霸」壯舉，成為NBL史上首支達成此霸業的球隊。今仗獨取23分的阿諾斯克（E.J. Anosike）大熱榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

政星雲集撐場 啟德氣氛沸騰

金牛周日（19日）贏波後已領先場數2:0「叫糊」，今仗只要再下一城即可連續三屆稱王。這場歷史性戰役吸引大批「牛迷」逼爆啟德體藝館，兩日賽事合共錄得近萬人入場，氣氛高漲。大會今晚星光熠熠，除了中國籃球名人堂成員鞏曉彬外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、副局長劉震、警務處處長周一鳴、中國香港籃球總會主席陳志雄，以及深籃體育總經理宋丹娜等政界及體壇高層均有觀戰。此外，巴黎殘奧硬地滾球金牌得主何宛淇、香港15人欖球代表隊成員、人氣男團成員193@ERROR等亦現身撐場，加上「啦啦隊人氣女神」小迪擔任中場表演嘉賓，令現場氣氛推上頂峰。

首節打出14:0完美開局

賽事方面，金牛今仗沿用上兩場勝仗的正選陣容，由所羅門（Richard Solomon）、美臣鍾斯（Mason Jones）、孫晨然、刁展望及盧藝文先發。主隊開局即勢如破竹，五名正選輪流發威，開賽僅5分半鐘已打出一波14:0的完美攻勢，上海玄鳥戰至6分鐘才憑湯杰的三分球「開齋」。金牛隨後換入阿諾斯克及董健內外夾攻，首節團隊命中率高達64.7%，單節狂轟28分，以28:10遙遙領先。

次節客軍稍微站穩陣腳，一度打出12:4攻勢將比分收窄至22:34。不過金牛迅速回應，所羅門一記雙手入樽技驚四座，配合美臣鍾斯的三分冷箭再次將優勢拉開。半場結束，金牛以50:29大幅拋離對手，其中所羅門半場已得分達雙位數，表現搶眼。

末段「全華班」應戰 順利締造歷史

換邊後金牛得勢不饒人，美臣鍾斯與阿諾斯克輪流開火，初段分別轟入8分及7分主宰大局。配合手感火熱的董健、唐才育及楊瑞鴻外線頻頻得手，三節完結金牛已領先至83:45，大局已定。最後一節金牛穩紮穩打，最後5分鐘更以「全華班」應戰依然游刃有餘，最終以99:72大勝而回，順利締造三連霸歷史。

數據方面，金牛今仗點點開花，全隊11人有分落袋，其中5人得分上雙。阿諾斯克斬獲全場最高的23分，當選FMVP實至名歸；美臣鍾斯交出19分、6籃板及10助攻的全能數據；所羅門及孫晨然各得11分，刁展望亦有10分進帳。