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NBA季後賽｜米曹、哈登合轟58分 騎士再挫速龍領先2:0

籃球天地
更新時間：16:33 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:33 2026-04-21 HKT

克里夫蘭騎士在周一的東岸季後賽首輪第二場比賽中，再次展現出強大的主場氣勢。憑藉兩大球星當路雲米曹（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）合共攻入58分，加上內線大將艾雲莫比利（Evan Mobley）亦有25分進賬，最終以115:105再次擊敗多倫多速龍，在系列賽中取得2:0的領先優勢。

米曹、哈登合轟58分挫速龍領先2:0。法新社
米曹、哈登合轟58分挫速龍領先2:0。法新社
米曹、哈登合轟58分挫速龍領先2:0。法新社
米曹、哈登合轟58分挫速龍領先2:0。法新社
艾雲莫比利進賬25分協助騎士再挫速龍領先2:0。法新社
艾雲莫比利進賬25分協助騎士再挫速龍領先2:0。法新社

三巨頭火力全開


騎士今仗的三巨頭火力全開，米曹攻入全場最高的30分，哈登亦貢獻28分，而莫比利則交出25分及8個籃板的全面數據。這是騎士連續第二個賽季，在季後賽中有至少三名球員得分達到25分或以上，足見其進攻火力的兇猛。

騎士主帥艾堅遜（Kenny Atkinson）賽後表示：「他們（速龍）對我們使出了渾身解數，給了我們很多不同的挑戰，但我們保持了鎮定。米曹和哈登為我們鎖定了勝局。」

季後賽對速龍12連勝平紀錄


值得一提的是，這場勝利是騎士在季後賽中，對速龍取得的連續第12場勝利，追平了NBA季後賽歷史上，單一一支球隊對另一支球隊的最長連勝紀錄。這段連勝紀錄始於2016年的東岸決賽，其後騎士更在2017及2018年連續兩季於季後賽中橫掃速龍。

失誤成致命傷


速龍方面，儘管史葛迪班斯（Scottie Barnes）攻入了其季後賽生涯新高的26分，巴列特（RJ Barrett）亦有22分及9個籃板進賬，但他們全場錄得高達22次失誤，直接被騎士轉化為22分，成為了今仗的致命傷。班斯賽後無奈地說：「比賽失控的唯一原因，是我們犯下了太多失誤。我們打得非常努力，也適應了比賽的節奏，但失誤毀了一切。」

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