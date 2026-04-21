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NBA季後賽｜麥高倫頂替楊格成「紐約公敵」 轟32分助鷹隊107:106逆轉挫紐約人

籃球天地
更新時間：14:42 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:42 2026-04-21 HKT

NBA周一季後賽首輪繼續如火如荼進行，鷹隊第二場作客對紐約人上演逆轉戲碼，客軍打完第3節落後12分下；憑藉麥高倫(CJ McCollum)狂轟32分下逆轉，最終以107:106擊敗紐約人，將局數扳平成1:1。

紐約人決勝節進攻啞火釀成大禍

鷹隊今戰上半場表現未如理想，到第三節更曾一度落後16分，但決勝節成為比賽轉捩點，在決勝節開始時鷹隊還以79:91落後12分，但紐約人在還以100:92領先時進攻失靈，鷹隊把握機會反擊，並由麥高倫在時間尚餘2分多鐘攻入反超一球以101:100領先，之後更在謝倫莊遜(Jalen Johnson)命中關鍵球後以107:103領先，但鷹隊後段仍然險象環生，麥高倫在時間還剩5.6秒時站上罰球線，但兩罰全失，令紐約人有一線生機，但碧捷斯(Mikal Bridges)壓哨球未能命中，最終鷹隊以107:106險勝紐約人，下場將會輪到鷹隊主場出擊。

麥高倫在今個一月轉會期關閉前在楊格(Trae Young)的交易中來到阿特蘭大，今場他亦頂替楊格「紐約公敵」的工作，轟入32分外加6助攻2抄截，另外古明加(Jonathan Kuminga)和謝倫莊遜亦分別攻入19分和17分8籃板。而紐約人則有謝倫般臣(Jalen Brunson)攻入29分7助攻，另外祖殊赫特(Josh Hart)亦交出15分13籃板的2雙表現，可惜痛失主場戰。

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