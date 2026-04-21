NBA｜史上第一人！ 雲班耶馬全票當選最佳防守球員

聖安東尼奧馬刺的7呎4吋「怪物狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama），周一創造了NBA歷史！他以全票（100張第一名選票）的完美姿態，榮膺本年度最佳防守球員（DPOY），成為史上首位以全票當選的球員，亦是他職業生涯中的首座個人大獎。

雲班耶馬以全票（100張第一名選票）榮膺本年度最佳防守球員（DPOY）。法新社

成最年輕最佳防守球員

雲班耶馬成最年輕最佳防守球員。美聯社

早在2024年、雲班耶馬的新秀賽季結束時，他就曾對同鄉前輩、四屆最佳防守球員得主高拔（Rudy Gobert）「下戰書」。當時年僅20歲的他，以法語霸氣預言：「我知道高拔今年很有機會贏得這個獎項，這也是他應得的。就讓他現在贏吧，因為在那之後，就不再輪到他了。」

如今，這位法國超新星兌現了自己的「狂言」。年僅22歲的他，不但成為史上最年輕的最佳防守球員得主，更是繼名宿李安納（Kawhi Leonard）後，馬刺隊史首位贏得此獎項的球員。



「65場比賽才是真正的掙扎」



雲班耶馬在獲獎後幽默地說：「真正的掙扎可能是要打滿65場比賽（符合獎項資格的最低場數），但我真的、真的很高興能贏得這個獎項，並為成為史上第一位全票得主感到無比自豪。」

雷霆的荷姆格連（Chet Holmgren）在這次票選中獲得76張第二名選票，屈居次席。而活塞的奧沙湯遜（Ausar Thompson）則排第三。



數據統治防守端



雲班耶馬今季在防守端的表現，可謂極具統治力。他連續第二個賽季成為聯盟的「封阻王」（197次），並錄得66次抄截，帶領馬刺打出聯盟第二佳的防守效率。此外，他在籃板（場均11.5個）及防守籃板（場均9.5個）兩項數據上，均名列聯盟前茅。



隊友霍斯（De'Aaron Fox）對其防守影響力讚不絕口：「他甚至能阻止對手起手。對手看到他在禁區內，便會將球運走或傳出去。他改變了我們防守的整個動態，也改變了對手進攻的動態。」



除了最佳防守球員，雲班耶馬更是今季最有價值球員（MVP）的三位最終候選人之一，與基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及約基治（Nikola Jokic）一同競逐此項最高榮譽。這位法國天才的未來，無可限量。