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NBA季後賽｜SGA、泰頓東西岸分途出擊 雷霆、塞爾特人首戰狂掃對手30+分差

籃球天地
更新時間：18:03 2026-04-20 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-20 HKT

周日NBA季後賽首輪西岸龍頭雷霆和東岸二哥塞爾特人分途出擊，但2隊首戰都未受太大挑戰，齊狂勝對手30+，雷霆以119:84退太陽，而綠軍亦以123:91擊敗76人，用大勝開啓季後賽之路。

SGA今戰18投僅中5。AFP
SGA今戰18投僅中5。AFP
雷霆三少合體，大炒太陽取開門紅。AFP
雷霆三少合體，大炒太陽取開門紅。AFP
SGA今仗多站上罰球綫，罰球17投15中。AFP
SGA今仗多站上罰球綫，罰球17投15中。AFP

雷霆三少合體 大炒太陽取開門紅

力求衛冕雷霆在休整近一星期後今戰主場出擊，一開波就立即進入狀態，反觀太陽在經過附加賽後體能尚未回復到最佳狀態，加上在雷霆的高壓防守下，令保卡(Devin Booker)和謝倫格連(Jalen Green)無法發揮，雷霆到第四節開始已以97:66領先21分，而主隊也乘勝追擊最終以119:84大勝太陽35分。而今戰雷霆三少合體，基傑奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)今戰18投僅中5，但罰球17投15中，最終攻入25分外加7助攻，而謝倫威廉斯(Jalen Williams)和賀姆格連(Chet Holmgren)亦分別攻入22分7籃板6助攻和16分7籃板2抄截和阻攻，以一場壓倒性的勝利開啟衛冕之路。

泰頓打出25分11籃板7助攻2抄截的全面數據。AFP
泰頓打出25分11籃板7助攻2抄截的全面數據。AFP
泰頓表示之前無法想像今季可以打季後賽。AFP
泰頓表示之前無法想像今季可以打季後賽。AFP
塞軍二哥謝倫布朗今場攻入26分。AFP
塞軍二哥謝倫布朗今場攻入26分。AFP

泰頓復出後再戰季後賽

泰頓(Jayson Tatum)上季季後賽次圈對紐約人遭遇阿基里斯腱斷裂，休養298日後常規賽尾段復出，今場迎復出後的季後賽，主場迎擊76人，然而客軍在主力安比(Joel Embiid)缺席下實力大打折扣，塞軍在未受到太大挑戰下以123:91大炒76人32分。球隊二哥謝倫布朗(Jaylen Brown)今場攻入26分，至泰頓則打出25分11籃板7助攻2抄截的全面數據，對於能夠復出打季後賽他亦難掩激動：「不久之前我甚至不確定自己今個賽季能不能夠上陣，更別提打季後賽。今天可能是我9年出戰季後賽中，最興奮和放鬆也是最感恩的一刻。」
 

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