NBA｜年度票選奬項入圍名單出爐 SGA爭「冧莊」MVP 當積3甲不入
更新時間：16:28 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:28 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:28 2026-04-20 HKT
NBA季後賽首輪正如火如荼進行，另一邊箱各個年度票選奬項亦成焦點，聯盟周日出爐各奬項的三甲球員，年度MVP將會從基傑奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)、雲班耶馬(Victor Wemabnyama)和約基治(Nikola Jokic)3人中產生，當積(Luka Doncic)雖最終經審核後符合資格競選，但仍無緣角逐。
SGA爭衛冕MVP 雲班耶馬爭DPOY
NBA年度票選奬項即將出爐，聯盟周日宣佈各奬項三甲，MVP將在效力雷霆的SGA、馬刺的雲班耶馬和金塊的約基治三人中誕生，而活塞的根寧咸(Cade Cunningham)和湖人的當積雖然經審核後符合競逐資格，但2人最終亦無緣躋身前三。而年度最佳防守球員除了呼聲最高的雲班耶馬外，另外亦有效力雷霆的賀姆格連(Chet Holmgren)和活塞的奧沙湯遜(Ausar Thompson)一同角逐。年度最佳新秀除效力獨行俠的狀元爺法拉格(Cooper Flagg)，和效力黃蜂的今屆常規賽3分王肯尼普(Kon Knueppel)外，亦有來自76人的探花艾治琴比(VJ Edgecombe)，奬項將在三人中誕生。
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