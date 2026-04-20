NBA季後賽｜魔術上演以下犯上 首戰112:101勇挫東岸龍頭活塞

東岸NBA季後賽首輪第一場即有以下犯上戲馬，東岸8號種子魔術作客龍頭活塞，雖然主隊有根寧咸(Cade Cunningham)轟入39分，但全隊僅2人得分上雙，反觀魔術有5人得分上雙，最終球隊以112:101擊敗頭號種子先拔頭籌。

魔術爆大冷挫活塞

魔術上周趕上季後賽尾班車，在附加賽中拿到最後一張季後賽門票，以8號種子出擊，首輪便需要硬撼東岸第一的活塞，但今場卻不似外界普遍認為的活塞主宰比賽，反而是一面倒向魔術，一開局便打出18:5的攻勢取得優勢，之後便一直領先，活塞雖一度追平比分，但很快又被魔術再度拉開，最終亦完成「下剋上」以112:101擊敗活塞，取得季後賽首勝。

今戰魔術的勝利可歸功於團隊多點開花，先發5虎全員全員分上雙，賓卡路(Paolo Banchero)攻入全隊最高的23分外加9籃板，另外也有法蘭斯華拿(Franz Wagner)貢獻19分5籃板4助攻。反觀活塞則相對慘淡，雖當家球星根寧咸轟入全場最高的39分外加5籃板5助攻，但全隊亦僅他和夏里斯(Tobias Harris)的17分得分上雙，杜倫(Jalen Duren)全場僅得8分7籃板，球隊啞火成今戰失利主因。

