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NBL總決賽｜香港金牛狂勝52分 主帥籲勿提早慶祝 鍾斯樂做綠葉 楊睿騏讚團隊夠包容

籃球天地
更新時間：08:30 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:30 2026-04-20 HKT

香港金牛周日（19日）在NBL總決賽次戰以117:65狂炒上海玄鳥，系列賽領先2:0率先「叫糊」。儘管取得52分的大勝，但金牛主教練解立彬賽後強調「現在還不是慶祝的時候」；而客軍上海玄鳥主帥楊贊則對球隊表現大感不滿，怒轟球員連基本的籃板球也不願拼搶。

金牛今仗由頭贏到尾，主教練解立彬賽後對球隊的調整能力表示高度讚賞：「由上仗贏3分，到今場贏50多分，大家在攻守兩端的專注度及統一性都有很大改變。」不過，距離隊史首個「三連霸」偉業僅一步之遙，解立彬隨即向球員下達「禁祝令」：「我跟球員說，這只是短暫的喜悅，現在還不是慶祝的時候，我們還需要再贏一場。希望大家憋住這股衝勁，保持專注去迎接下一場比賽。」

主帥解立彬（中）表示球隊不可以鬆懈。楊功煜攝
主帥解立彬（中）表示球隊不可以鬆懈。楊功煜攝
美臣鍾斯受困於犯規今仗發揮平平。楊功煜攝
美臣鍾斯受困於犯規今仗發揮平平。楊功煜攝
邦斯多次「No Look Pass」驚艷全場。楊功煜攝
邦斯多次「No Look Pass」驚艷全場。楊功煜攝
所羅門（左）在內線予取予求。楊功煜攝
所羅門（左）在內線予取予求。楊功煜攝

鍾斯零分無怨言 楊睿騏感激隊友信任

金牛外援美臣鍾斯（Mason Jones）今仗雖然受犯規困擾，全場未有得分進帳，但他交出8次助攻成功串連球隊。這位星級外援賽後大讚隊友發揮：「得分只是小事，今晚隊友們都打得很好，所羅門、邦斯等都有出色發揮，我們是一個團隊，只要球隊贏波，我就開心了。」

鍾斯亦特別提到看見本地猛將楊睿騏（Ricky）落場並有出色發揮，令全隊感到振奮：「知道有很多球迷喜歡Ricky，我們也很喜歡他。看到所有人都能貢獻自己，證明了我們隊內無論外援還是華人球員，都互相尊重和幫助。」

楊睿騏感激隊友信任。香港金牛圖片
楊睿騏感激隊友信任。香港金牛圖片
楊睿騏（左）感激隊友信任。楊功煜攝
楊睿騏（左）感激隊友信任。楊功煜攝

獲隊友盛讚的楊睿騏，今仗在第三節尾段獲派上陣並於末節打足，最終交出7分。他在賽後將功勞歸於團隊：「很感謝教練和隊友的信任，大家無論在哪裡訓練都付出100%的專注。」談到與鍾斯的默契，Ricky指雙方在日常練習和作客經歷中已建立深厚感情：「他（鍾斯）很會帶領和鼓勵大家。就算我在場上不小心傳失球，隊友也沒有怪責，而是互相鼓勵，這就是我們球隊『共同進退』的作風。」

上海主帥痛批球員放棄籃板 獨讚19歲小將

相比起金牛的團結高昂，慘敗的上海玄鳥陣營則氣氛沉重。主教練楊贊賽後難掩怒火，直斥球隊輸在欠缺鬥志：「單是第一節我們就讓對手搶了9個前場籃板，全場籃板球更輸了23個。如果連最基礎的籃板球大家都不想搶，比賽崩盤是很正常的事。」

不過，楊贊在一片責罵聲中，特別點名表揚19歲小將郭豐瑋的拼搏精神：「他今天可能被對手『隔扣』了五次，但他一句話也沒說，下次依然繼續嘗試封阻。他每一次嘗試都在為球隊作貢獻，這是我最滿意的地方。反觀其他人，卻沒有這股氣！」郭豐瑋賽後亦坦言，球隊在防守和籃板上仍有很多不足，承諾下仗會繼續拼命。
記者：楊功煜

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