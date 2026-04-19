NBA季後賽｜般臣首節狂轟19分、唐斯下半場接力 紐約人主場輕取鷹隊

紐約人在周六的東岸季後賽首輪揭幕戰中，於主場麥迪遜廣場花園球場展現出強大的進攻火力。憑藉當家球星謝倫般臣（Jalen Brunson）在首節的火熱手感，以及狀元中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在下半場的全面爆發，最終以113:102擊敗到訪的阿特蘭大鷹隊，在系列賽中先勝一仗，取得1:0的領先優勢。

般臣首節火熱 唐斯下半場主宰



般臣今仗甫開賽便進入攻擊模式，首節6次起手全部命中，單節已獨取19分，為紐約人早早奠定領先優勢。雖然他在下半場手感稍為回落，輪到隊友唐斯接捧。這位全明星中鋒上半場僅得6分，但換邊後徹底爆發，下半場獨取19分，全場貢獻25分，與攻入28分的般臣聯手，成功擊退鷹隊。

賽後，唐斯表示：「我們作為一個團隊做得很好，不斷戰鬥，繼續尋找得分的方法，並影響比賽的勝利。」



鷹隊反撲為時已晚

鷹隊方面，雖然麥高林（CJ McCollum）攻入26分，謝倫莊遜（Jalen Johnson）亦有23分進賬，但球隊在關鍵的第三、四節未能跟上紐約人的進攻節奏。比賽第四節，紐約人打出一波10:0的攻勢，一舉將比分拉開至106:87奠定勝局。儘管鷹隊在比賽末段曾打出一波11:0的反擊，一度將分差縮小至個位數，但為時已晚。

鷹隊主帥史奈達（Quin Snyder）賽後說：「我喜歡我們在比賽結束時的反彈方式，他們在那種情況下很有韌性，只是為時已晚。」

新帥季後賽首戰告捷

這是紐約人在新帥米克布朗（Mike Brown）帶領下的首場季後賽勝利。作為今季東岸的三號種子，他們將於周一晚繼續坐鎮主場，進行系列賽的第二場比賽。

