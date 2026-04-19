NBA季後賽｜缺少當積、里夫斯 湖人奇兵堅勒轟27分 聯手大帝打響頭炮

洛杉磯湖人在周六的NBA季後賽西岸首圈的揭幕戰中，於主場上演了一場令人驚喜的「下剋上」好戲。在缺少兩大得分主力當積（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）的情況下，全隊將士用命，憑藉著奇兵堅勒（Luke Kennard）攻入季後賽生涯新高的27分，加上「大帝」勒邦占士（LeBron James）交出19分及13次助攻的「雙雙」數據，最終以107:98力克到訪的侯斯頓火箭，在系列賽中先拔頭籌。

火箭星將杜蘭特賽前傷出



今仗雙方均有核心球員缺陣。湖人的當積及里夫斯自4月2日起便因傷無限期缺陣；而火箭的王牌球星杜蘭特（Kevin Durant）亦在賽前因右膝傷臨時宣告避戰。兩隊在缺少頭號球星下，比賽的勝負手落在角色球員的發揮上。



湖人射手堅勒成奇兵



湖人顯然是準備更充足的一方。他們全場投射命中率高達60.6%，反觀火箭則在湖人的嚴密防守下，命中率僅得37.6%。季中才從阿特蘭大鷹隊加盟的NBA首席三分射手堅勒，今仗成為了湖人的「X因子」。他後備上陣，全場12投9中，包括攻入4記三分球，取得季後賽生涯新高的27分，完美填補了球隊的得分缺口。

占士：團隊籃球是關鍵

第19次出戰季後賽的勒邦占士賽後表示：「當你像我們現在這樣，失去了里夫斯和當積如此多的火力時，我們所有人都必須做好自己的工作，甚至可能要做得更多，在攻防兩端互相保護，我認為我們今晚做到了。」

火箭方面，中鋒辛根（Alperen Sengun）攻入19分，史密夫（Jabari Smith Jr.）亦有16分及12個籃板「雙雙」進賬，但球隊整體進攻乏力。主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後承認：「我們在很多方面都贏了，但就是投籃太差了。」系列賽第二戰將於周二繼續在洛杉磯舉行。