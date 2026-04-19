NBA季後賽｜米曹轟32分創紀錄 領騎士首戰輕取速龍

克里夫蘭騎士在周六的東岸季後賽首輪揭幕戰中，於主場憑藉著王牌球星當路雲米曹（Donovan Mitchell）攻入全場最高的32分，加上後備奇兵史特路斯（Max Strus）貢獻24分，最終以126:113輕鬆擊敗到訪的多倫多速龍，在系列賽中打響頭炮。

連續九場系列賽揭幕戰轟30+

米曹今仗再次開啟「季後賽模式」，全場火力全開攻入32分。這亦令他創下了一項驚人的NBA紀錄，連續九個系列賽的揭幕戰得分均達到30分或以上，盡顯其超級巨星的本色。

史特路斯傷癒復出成奇兵

除了米曹的穩定發揮，騎士今仗的另一位贏波功臣，是後備上陣的射手史特路斯。這位因左腳骨折而缺席了今季頭67場比賽的球員，今仗迎來大爆發，攻入了個人季後賽新高的24分。米曹賽後對史特路斯的表現讚不絕口：「當你看到他整個賽季所付出的努力，就是為了這一刻，對吧？他給我們帶來的能量和提升，是我們所需要的。」

速龍缺少主力後衛攻守失據

速龍方面，他們今仗缺少了因右腿筋拉傷而缺陣的正選控球後衛曲奇利（Immanuel Quickley），對球隊攻守兩端都造成了巨大影響。儘管巴列特（RJ Barrett）攻入24分，史葛迪班斯（Scottie Barnes）亦有21分進賬，但仍未能彌補球隊整體進攻的不足。

騎士在第二節末段至第三節初段，打出一段27:9的攻擊波，一舉將比分拉開。史特路斯在這段時間內獨取11分，包括命中三記三分球，成為了撕破速龍防線的關鍵人物。

速龍主帥拉高域（Darko Rajakovic）賽後無奈地表示：「如果我們讓對手攻入126分，是很難擊敗他們的。不幸的是，我們在第三節初段的執行力很差，今晚打得太停滯了。」系列賽第二戰將於周一繼續在克里夫蘭舉行。