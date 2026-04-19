NBA季後賽｜16罰全中破隊史紀錄 梅利領金塊勝木狼拔頭籌

丹佛金塊的「季後賽先生」占姆梅利（Jamal Murray）再次證明了其為大場面而生的本色。在周六對陣明尼蘇達木狼的西岸季後賽首輪揭幕戰中，梅利16次罰球全部命中，不但打破了隊史紀錄，更攻入全場最高的30分，帶領金塊以116:105力克木狼，在系列賽中取得1:0的領先優勢。

三分失靈靠罰球奠勝

賽後，當被問及其驚人的16次罰球時，梅利幽默地回應：「我認為我每一次都被犯規了。我不知道大家在說什麼，那些都是真正的犯規。」金塊全場33次罰球命中30球，正是這高效的罰球表現，彌補了他們下半場三分球17投僅1中的窘境，成功保住了在第三節建立的15分領先優勢。

心態成熟成關鍵

自2023年金塊首奪NBA總冠軍以來，梅利已確立了其精英級季後賽球員的地位。他坦言，經過多年的磨練，他已學會如何在季後賽的高壓環境下保持冷靜：「第一場比賽，每個人都充滿了腎上腺素，我回顧了我打過的所有系列賽第一場，我記得自己總是充滿能量。但經過這些年，我學會了放鬆，就像打另一場普通的比賽一樣。我知道我會打大部分時間，我不需要去尋找或強行出手，比賽的節奏會自然而然地來到我這裏。這是一種不同的心態，我認為這讓我能夠投進每一個罰球，或者按照我自己的節奏比賽。」

領袖風範帶隊前行

這種成熟的心態，幫助梅利今季打出了其職業生涯至今最出色、最穩定的一個賽季，在得分、籃板、助攻及三分命中率等多項數據上均創下生涯新高。在兩大核心隊友約基治（Nikola Jokic）及艾朗哥頓（Aaron Gordon）均因傷缺陣大量比賽的情況下，梅利更成為了穩定軍心的關鍵人物。

今仗，在哥頓早早陷入犯規麻煩、約基治上半場僅出手4次的情況下，梅利再次挺身而出，肩負起球隊的得分重任，展現出其無可替代的領袖價值。

木狼主帥：他主動製造接觸

賽後，木狼主帥基斯芬治（Chris Finch）對梅利獲得的大量罰球表示了不滿：「16次罰球實在太多了，幾乎和我們全隊的罰球次數一樣多。他主動製造接觸，然後摔倒，接著他就得到了獎勵。」然而，基斯芬治也承認，球隊在其他方面做得不夠好，尤其是在比賽末段的處理上，是輸波的主要原因。