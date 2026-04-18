NBA附加賽｜ 勇士附加賽出局後 冠軍教頭居爾親證前途未卜

金州勇士在周五的附加賽中，以96:111不敵鳳凰城太陽，宣告今季正式結束，無緣季後賽。賽後，帶領球隊建立王朝的冠軍教頭居爾（Steve Kerr）坦承，他在勇士的執教生涯，可能已來到終點。

居爾在賽後記者會上，罕有地對自己的未來表達了不確定性，他說：「我不知道將會發生什麼？我仍然熱愛執教，但我明白，這些工作都有一個『到期日』。當一段旅程結束時，有時候是時候需要注入新的血液和新的想法了。」

將與管理層商討去留

居爾透露，他將會用一至兩星期的時間去思考自己的未來，然後再與班主及總經理等管理層，商討他是否應該繼續留任。據悉，居爾的合約即將到期，而他本人在今季開始前，亦刻意沒有尋求續約，將所有關於未來的討論，留待球季結束後才進行。

這位功勳教頭充滿感觸地說：「如果我的時間真的結束了，我只會對這個千載難逢的機會充滿感激。無論如何，我都不會離開史提芬居利，我絕對不會明年在NBA執教另一支球隊。但所有事情都需要達成一致，這些都是將會進行的討論。」

居利：希望教練開心

作為球隊的靈魂人物，史堤芬居利（Stephen Curry）的意見無疑相當重要，他重申希望居爾能繼續執教，但他亦明白當中有許多因素需要考慮。居利說：「我希望教練開心，我希望他對這份工作充滿熱情，並相信自己是這份工作的合適人選。他知道我對他的感覺。」

十二載四冠輝煌歲月

居爾在勇士執教長達12個球季，是球隊近代史上最成功的教練。他在執教的首個賽季（2015年）便帶領球隊贏得NBA總冠軍，並在2017、2018及2022年再三奪冠，建立了聯盟歷史上最令人難忘的王朝之一。然而，隨著核心球員年齡漸長，勇士近年已從爭標份子，淪為季後賽邊緣球隊，自最近一次奪冠後，便再未能在季後賽中突破第二輪。如今，這位冠軍教頭的去留，將成為勇士王朝能否延續的關鍵。