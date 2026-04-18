NBA｜冠軍名帥李華士宣布退休 結束NBA27年執教生涯

NBA球壇一位傳奇教頭正式落幕！曾帶領波士頓塞爾特人奪得2008年NBA總冠軍、在聯盟史上勝場數高踞第六位的冠軍名帥李華士（Doc Rivers），近日在著名籃球播客節目《The Bill Simmons Podcast》中，親口證實他將會退役，結束其長達27年的NBA教練生涯。

「我受夠了」 渴望休息

現年63歲的李華士在節目中坦承，在經歷了長年在聯盟執教的壓力後，他希望能稍作休息，將時間留給他的孫兒及個人生活。他說：「大約七週前，我與（公鹿）管理層進行了一次很棒的會議。我直接說，『不不不，我受夠了。』事實上，我已告訴我的教練團隊，我做完了。我熱愛執教，但說到底，我已為此付出了40多年，從未間斷。我只是想要一個休息。我想離開一下，花時間與孫兒們相處，享受生活。我可以告訴你，現在是時候了。」

公鹿戰績不佳成導火線

李華士今次的決定，與密爾沃基公鹿今季令人失望的表現不無關係。公鹿在2025-26球季戰績僅為32勝50負，十年來首次無緣季後賽。據悉，公鹿班主曾希望為李華士在球會內部安排另一職位，但他本人已決意自1999年以來，首次離開教練的崗位。

將榮登籃球名人堂

儘管在公鹿的執教生涯未算成功，但李華士的輝煌履歷無可否認。作為NBA歷史上勝場數第六多的教練，他生涯共取得1194場勝利。其執教生涯的最高峰，無疑是2008年帶領「綠軍三巨頭」時期的塞爾特人，贏得隊史等待了22年的NBA總冠軍。李華士的傳奇教練生涯，將會在今年八月，以入選奈史密斯籃球名人堂作為最完美的句號。