NBL總決賽｜董健壓哨三分絕殺 金牛克服18分劣勢挫玄鳥 拔頭籌周日回師啟德

香港金牛周四（16日）晚在2025-26球季全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽首戰上演驚天大逆轉！球隊作客上海玄鳥，在一度落後18分的劣勢下，憑隊長董健在完場前2.8秒轟入壓哨三分球「絕殺」對手，最終以79:76驚險反勝，在五場三勝制的系列賽中先拔頭籌，場數領先1:0。金牛將於周日（19日）及下周二（21日）回師主場啟德體藝館出擊，力爭連贏兩仗完成「三連霸」偉業。

開局慢熱 劣勢下咬緊牙關

金牛今仗派出所羅門（Richard Solomon）、美臣鍾斯（Mason Jones）、孫晨然、刁展望及盧藝文出任正選。儘管常規賽曾兩度擊敗對手，但金牛今仗開局卻陷入被動，球員手感冰冷兼在籃板球爭奪上處於下風。面對外線火力全開的玄鳥，金牛首節陷入苦戰，以13:22落後。

次節金牛逐漸站穩陣腳，攻守兩端重拾節奏。外援阿諾斯克（E.J. Anosike）頻頻以強勁身體質素硬闖內線取分，盧藝文單節轟入兩記三分波，加上孫晨然與美臣鍾斯輪流建功，帶領球隊打出一段13:2的攻勢止血。金牛克服一度落後18分的深淵，半場追近至35:43，將分差縮窄至8分。

換邊後大爆發 董健一劍封喉

換邊後形勢大逆轉，所羅門三度強攻內線得手，美臣鍾斯罰球建功，加上刁展望命中三分，金牛打出一波11:0的猛烈攻勢，一舉以46:43反超前。球隊其後乘勝追擊，外線火力全面著火，盧藝文、美臣鍾斯及董健接連轟入三分，再打出一段12:4的攻勢將優勢擴大至雙位數。雖然玄鳥末段回敬8:2攻勢，但金牛完第三節仍以63:57領先。

進入決勝的第四節，戰況陷入膠著。金牛大部分時間保持微弱優勢，但玄鳥窮追不捨，分差長時間維持在2分之內，末段雙方更幾度平手，懸念十足。正當以為比賽要進入加時之際，戰至完場前2.8秒，隊長董健接應美臣鍾斯開出的界外球，在底線果斷起手，命中一記高難度的「接球即射」（Catch and shoot）三分球完成絕殺！最終金牛以79:76險勝對手。

主帥解立彬：起伏需好好總結

經歷猶如過山車般的一仗，主帥解立彬賽後表示：「球員在比賽初段有些拘謹，大家太想贏下這場比賽，過程中顯得過於心急。不過到了下半場，球隊出現了很大轉變，無論在進攻、防守還是球權流動方面，我們都找回了自己的節奏。」他直言絕殺帶點運氣成分：「雖然最後階段的絕殺帶有運氣，但在比賽過程中，我們從第一節落後，到第三節反超前12分，最後又被對方追上來，這些起伏都是我們需要好好總結的地方。」

金牛將帶著1:0的優勢，於周日（19日）的Game 2及下周二（21日）的Game 3，回到啟德體藝館主場作戰。