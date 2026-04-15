NBA附加賽｜波爾準絕殺碧捷斯關鍵封阻 黃蜂加時險勝熱火續命

夏洛特黃蜂在周二的NBA附加賽東岸第九、十位對決中，憑藉著拿美路波爾（LaMelo Ball）在加時賽最後4.7秒的準絕殺上籃，以及米利斯碧捷斯（Miles Bridges）在終場哨聲響起前封阻達維安米曹（Davion Mitchell）上籃，最終加時以127:126險勝邁亞密熱火，成功保住季後賽希望，同時亦將熱火淘汰出局。

米利斯碧捷斯在終場哨聲響起前封阻達維安米曹將熱火淘汰出局。美聯社

波爾貢獻30分雙雙



波爾今仗表現出色，全場攻入30分及送出10次助攻，而碧捷斯亦貢獻28分及9個籃板。這是黃蜂十年來首次在季後賽主場贏波。此外，高比韋特（Coby White）亦表現搶眼，他全場攻入19分，包括在法定時間結束前10.8秒投入一記高難度的轉身三分球，將比賽拖入加時。

夏洛特黃蜂憑藉著拿美路波爾加時賽最後4.7秒的準絕殺上籃將熱火淘汰出局。美聯社



挑戰東岸最後一席



這場勝利讓黃蜂有機會爭奪東岸第八種子的最後一個季後賽席位，他們將於周五作客挑戰費城76人與奧蘭多魔術之間的敗方，力爭十年來首次重返季後賽。黃蜂主帥查爾斯李（Charles Lee）賽後盛讚主場球迷的熱情：「我認為這裡的氛圍正是我所想像的。球迷們整場比賽的支持、歡呼聲、所有的一切，我甚至聽到了一點戲劇性。」



熱火艾迪巴約傷退



反觀，熱火在比賽中可謂禍不單行。核心球員艾迪巴約（Bam Adebayo）在第二節因被波爾意外絆倒而導致下背部受傷，提早退場。儘管如此，熱火仍展現出頑強鬥志，米曹攻入28分，域堅斯（Andrew Wiggins）亦有27分進賬。然而，他們的努力最終仍未能換來勝利，球隊自2018-19賽季以來首次無緣季後賽。

