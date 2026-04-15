NBA附加賽｜阿夫迪查狂轟41分 拓荒者末節逆轉太陽奪西岸第七席位

波特蘭拓荒者在周二的NBA附加賽西岸第七、八位對決中，上演了一場驚心動魄的逆轉好戲。首次入選全明星的以色列前鋒阿夫迪查（Deni Avdija）打出了生涯代表作，全場狂轟41分，並在比賽最後16.1秒完成「準絕殺」的三分打，帶領球隊以114:110反勝鳳凰城太陽，成功鎖定西岸季後賽的七號種子席位。

末節反勝終結五年等待

拓荒者在第四節一度落後多達11分，但憑藉著頑強的鬥志，最終成功翻盤。這是他們自2021年以來，再次殺入季後賽。他們在首輪將會硬撼由「狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama）領軍的二號種子聖安東尼奧馬刺。賽後，今仗的英雄阿夫迪查難掩興奮：「這是我職業生涯至今發生過最美好的事情！」

太陽命懸一線

落敗的太陽則需要在周五主場迎戰洛杉磯快艇與金州勇士之間的勝方，爭奪最後一個季後賽席位。該場比賽的勝方將會以八號種子的身份，在首輪挑戰西岸「一哥」奧克拉荷馬雷霆；而敗方則會正式結束今個賽季。

生涯首戰季後賽即成英雄

現年25歲的阿夫迪查，過去五年無論在華盛頓巫師還是拓荒者，都從未嚐過季後賽的滋味。然而，在今場生涯首次的季後賽級別大戰中，他卻展現出與其經驗不符的「大心臟」。在比賽最後的關鍵時刻，他強行切入籃下，在被犯規的情況下將球投進，並穩穩射入罰球，為球隊奠定勝局。他亦成為繼泰頓（Jayson Tatum）、高比韋特（Coby White）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）及威廉臣（Zion Williamson）後，第五位在附加賽中取得40分或以上的球員。

