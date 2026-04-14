哈利伯頓戰帶狀皰疹兩個月 自爆眼睛難睜臉上流血 需要整個夏天恢復

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）周一在一個節目上透露自己過去兩個月與帶狀皰疹搏鬥的慘痛經歷。這位26歲的球星表示，他的帶狀皰疹不斷復發，現在仍受後遺症影響，需要整個夏天的時間來恢復健康並重返賽場。

哈利伯頓在去年總決賽第七戰右腳跟腱撕裂，接受手術後缺席整個2025至26賽季。他在今年2月更加被診斷出患有帶狀皰疹，要離隊休養。哈利伯頓在常規賽尾聲返回球隊板凳席，但為了避免自己觸摸臉部，他一直戴上太陽眼鏡。 在常規賽結束後的第二天，他向記者講述自己的情況：「我的眼睛基本上睜不開，臉上都是皮疹，就算我想面對鏡頭也做不到。我的臉上都是血。」

周一他在一個節目上透露近況：「我的眉毛掉了一部分，眼睛總是因為抓癢而腫脹，狀況時好時壞，但大多數時候都很糟糕，所以這段時間過得很不好。」他透露曾接受肉毒桿菌注射及多次更換藥物，最新藥物的副作用導致體重增加，臉部浮腫。雖然哈利伯頓上周已在社交媒體上宣布已經開始參加隊內對抗賽，但他承認需要整個夏天的時間來恢復並重返賽場。

哈利伯頓的父親約翰的胃部上年也患上帶狀皰疹，親眼目睹這種疾病的痛苦後，哈利伯頓表示：「我會建議所有50歲以上的人都去接種帶狀皰疹疫苗，這病太糟糕了。」