NBA｜湖人季後賽首輪硬撼火箭 當積返歐療傷有奇效有望復出

NBA常規賽結束，美國時間18日季後賽首輪正式開打，湖人首輪將硬撼火箭，然而紫金軍團2主力當積和里夫斯齊受傷，需要老將勒邦占士「頂住先」，但最近傳好消息，受傷的當積已完成在西班牙的治療，即將返回洛杉磯，有望在首輪復出。

當積今季得聯盟最高的場均33.5分。AP

當積返歐療傷有奇效有望復出。AP

當積有望首輪復出鬥火箭

當積在本月美國時間2日對雷霆一戰中受傷，經檢查後確認為左腿筋二級拉傷，預計要休養4-6周，之後他前往西班牙接受治療，據消息指當積已結束治療，並將於周五返抵洛杉磯，雖然未必能趕及在首戰上陣，但也有望在首輪協助占士鬥由杜蘭特率領的火箭。

占士在賽季最後一周單核帶隊平均可交出24分、9.7助攻6籃板，更獲選西區單周最佳球員，但對上有杜蘭特、辛根等球星的火箭，單靠占士一人恐怕末必足夠，而當積今季得聯盟最高的場均33.5分，亦是湖人陣中的重要火力點，在里夫斯同樣傷出下，相信當積的回歸可以為湖人更添信心。

