Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人季後賽首輪硬撼火箭 當積返歐療傷有奇效有望復出

籃球天地
更新時間：18:03 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-14 HKT

NBA常規賽結束，美國時間18日季後賽首輪正式開打，湖人首輪將硬撼火箭，然而紫金軍團2主力當積和里夫斯齊受傷，需要老將勒邦占士「頂住先」，但最近傳好消息，受傷的當積已完成在西班牙的治療，即將返回洛杉磯，有望在首輪復出。

當積今季得聯盟最高的場均33.5分。AP
當積今季得聯盟最高的場均33.5分。AP
當積返歐療傷有奇效有望復出。AP
當積返歐療傷有奇效有望復出。AP

當積有望首輪復出鬥火箭

當積在本月美國時間2日對雷霆一戰中受傷，經檢查後確認為左腿筋二級拉傷，預計要休養4-6周，之後他前往西班牙接受治療，據消息指當積已結束治療，並將於周五返抵洛杉磯，雖然未必能趕及在首戰上陣，但也有望在首輪協助占士鬥由杜蘭特率領的火箭。

占士在賽季最後一周單核帶隊平均可交出24分、9.7助攻6籃板，更獲選西區單周最佳球員，但對上有杜蘭特、辛根等球星的火箭，單靠占士一人恐怕末必足夠，而當積今季得聯盟最高的場均33.5分，亦是湖人陣中的重要火力點，在里夫斯同樣傷出下，相信當積的回歸可以為湖人更添信心。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
23小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前