NBA｜高比拜仁告別戰10周年 狂轟60分締造經典 「紫金圖騰」完美謝幕

10年前的今日，NBA已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）迎來職業生涯的謝幕戰。美國時間2016年4月13日，這位洛杉磯湖人名宿以一場極具個人色彩的比賽，全場狂攬60分並率隊反勝猶他爵士，為其輝煌的20年職業生涯畫上最完美的句號。

10 years ago today, Kobe Bryant scored 60 points in his final NBA game 🔥



LEGENDARY 🐍



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當年的常規賽煞科戰，湖人坐鎮主場斯台普斯中心。那一夜星光匯聚，各界名流巨星紛紛駕臨朝聖，只為送別這位「紫金圖騰」，球場地板印著標誌性的8號與24號，觀眾席上數萬件「Mamba」T恤匯成一片黃色海洋，就連附近的地鐵站亦暫時易名為「高比站」，整座洛杉磯市為他一人陷入瘋狂。

10 years ago today.

The final day of the 2015-16 regular season.



Kobe Bryant scored 60 points in the last game of his career and the Warriors set the NBA record for wins in a season with their 73rd win.



An iconic day in NBA history. pic.twitter.com/MtpzW8U6ew — NBA (@NBA) April 13, 2026

當時38歲的高比在這場告別戰傾盡所有，上陣42分鐘，全場50射22中，交出60分、4個籃板、4次助攻、1次偷波及1次封阻的驚人數據。高比以「孤膽英雄」之姿，在第四節獨攬23分，更包辦了球隊最後的15分。戰至完場前31.6秒，他以一記標誌性的中距離跳投反超比分；隨後再於罰球線上穩穩命中，將生涯得分定格在60分——那一刻，整座場館徹底沸騰，全世界球迷為之屏息。從落後到逆轉，從堅守到勝利，他用最「高比」的方式，詮釋了何謂「曼巴精神」的終極形態。將20年青春奉獻給同一支球隊，從青澀的8號球衣到沉穩的24號，高比用行動詮釋了對籃球的極致熱愛，以堅守打破一切荊棘。

10年前的今日，高比拜仁在謝幕戰狂攬60分。路透社

10年前的今日，高比拜仁在謝幕戰狂攬60分。路透社

賽後，他在場地中央發表感人致辭，笑言：「過去20年，大家都一直叫我傳球；但今日，所有人都對我說『不要傳球』。」最後，他以一句經典的「Mamba out」作結，放下咪高峰轉身離場，將這份震撼與感動永遠留在球迷心中。

10年前的今日，高比拜仁在謝幕戰狂攬60分。AP