WNBA｜達拉斯飛翼狀元籤摘福特 攜手女友畢克絲成首對「狀元情侶」

艾絲福特（Azzi Fudd）與伴侶佩芝畢克絲（Paige Bueckers）將在職業賽場繼續「拍住上」！前康乃狄克大學（UConn）星將，23歲的福特在今日的2026年WNBA選秀大會上被達拉斯飛翼（Dallas Wings）選中，榮膺狀元。這意味著這對「神仙眷侶」將繼大學之後，又一次在同一支球隊效力，同時兩人亦成為WNBA歷史上第一對「狀元情侶」。

在今年WNBA的選秀大會上，來自康乃狄克大學的後衛福特被達拉斯飛翼選中，她將和自己的女友，同時是上年狀元佩芝·畢克絲再次為同一支球隊效力。福特在中選後難掩興奮：「我很期待能再次與佩芝同場作戰。」這對球壇情侶曾效力康大，並於2025年攜手贏得全國總冠軍。「她是一個不可思議的人，」福特續讚賞女友：「也是一位出色的球員，未來的日子一定會充滿樂趣。」

From A to Z she’s all that and everything in between … she’s Azzi.



Next chapter: Dallas Wings 🪽



𝑨𝒛𝒛𝒊-𝒍𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒓 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 👑 pic.twitter.com/P4AOitOzVc — Dallas Wings (@DallasWings) April 13, 2026

當福特的訪問在紐約市選秀會場（The Shed）的大屏幕播出時，全場歡呼聲四起。坐在台下的畢克絲看著女友在人生大日子暢談兩人未來，亦不禁展露甜美笑容，場面溫馨。

Paige Bueckers' reaction to Azzi Fudd getting drafted to the same WNBA team as her 🔥



Back-to-back No. 1 picks from UConn to Dallas! pic.twitter.com/oUEMOy421U — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2026

這對神仙眷侶於2025年7月，即康大奪得NCAA全國總冠軍的同年，正式公開戀情。事實上，福特與畢克絲從一開始已是引人注目的「星級情侶」。兩人早於2017年參加美國U16女籃國家隊選拔時結緣，隨後雙雙入選並協助球隊勇奪金牌。

如今塵埃落定，正如福特一樣，畢克絲也是在2025年WNBA選秀大會上被達拉斯飛翼以狀元籤選中。這對「狀元情侶」終在達拉斯重聚，未來勢必成為聯盟中最具話題性的後場組合。