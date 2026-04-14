NBA｜新生代「咖喱仔」誕生？ 肯尼普成首個新秀三分王

NBA常規賽香港時間周一收官，而勢頭正盛的黃蜂最後一場亦順利擊敗殘陣紐約人，今季3分王亦隨之出爐，由新秀肯尼普(Kon Knueppel)以273球3分力壓隊友拿美路波爾，成聯盟首位新秀便獲「3分王」的球員。

肯尼肯成首位新秀「3分王」 有望超越居里

黃蜂新秀肯尼普表現相當亮眼，菜鳥年已造就多項3分記錄，而在收官擊敗殘陣紐約人一戰中，亦攻入3球3分攻入14分，令他今季以273球3分加冕聯盟「3分王」，第二的是272球隊友拿美路波爾(Lamelo Ball)，肯尼普亦創造歷史成為聯盟首為新季「三分王」，值得一提是歷史最佳三分射手史提芬居里(Stephen Curry)，亦要到生涯第4季才突破270球三分，值得期待肯尼普未來的發展，另外他亦被認為是年度最佳新秀有力競爭者，甚至有望擊敗法拉格(Cooper Flagg)。

今季黃蜂的爆發有賴於強大的外線火力，肯尼普和拿美路波爾齊貢獻200+三分球，是繼「浪花兄弟」居里和奇利湯遜(Klay Thompson)在2015/16賽季和2022/23賽季後，同一隊有2名球員3分球總數超270球，他們緊接將於附加賽先鬥熱火一戰定勝負，若勝利將鬥76人或魔術負方爭奪東岸最後一席。

