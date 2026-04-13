NBA｜ 常規賽收官附加賽對決出爐 香港時間周五開戰爭奪季後賽席位（附季後賽對陣表）

NBA香港時間周一迎來常規賽收官日，東西岸排行亦以麈埃落定，季後賽附加賽對陣亦隨之出爐，東西岸的7-10名休整一天後將在周三開始附加賽，爭奪季後賽東西岸最後的2個席位。

居里率勇士鬥李安納領軍快艇爭唯一出線機會

西岸對壘首個名額將會在周三由太陽對拓荒者誕生，勝方將直接進入首圈對馬刺，而一大看點必然是勇士對快艇，這2支隊伍今季可謂難兄難弟，快艇季初在李安納(Kawhi Leonard)帶隊下苦苦掙扎，一度跌出附加賽區，之後交易哈登(James Harden)後才逐漸步入正軌，以42勝40負排第9殺回附加賽，而對手勇士則傷兵滿營，占美拔拿(Jimmy Butler)和穆迪(Moses Moody)賽季報銷，史提芬居利(Stephen Curry)此前亦受傷病困擾，最終以37勝45敗排第10進入附加賽，而今戰亦是一戰定生死，敗方會直接放假，勝方則可進入下一輪鬥太陽或拓荒者爭奪最後一席位。

76人爭再入季後賽 黃蜂年輕風暴虎視眈眈

76人今年在麥斯爾(Tyrese Maxey)和安比(Joel Embiid)帶領下稍微重回正軌，對比去年以24勝58負慘淡收場後，今季以45勝37負排東岸第7闖附加賽將迎戰魔術爭取直入季後賽，然而亦有隱憂，老將保羅佐治(Paul George)和新秀V.J.艾治琴比(VJ Edgecombe)表現並不穩定，成為附加賽的不穩定因素。而另一邊箱黃蜂將鬥熱火爭出線，除了多次刷新最年輕三分記錄的超級新秀肯尼普(Kon Knueppel)外，布拿登米勒(Brandon Miller)和拿美路波爾(Lamelo Ball)等亦為球隊灌注能量，這群年輕的球員將有望用強大的外線火力力爭出線。

季後賽對陣表

西岸：

雷霆(1)vs8號種子（快艇/勇士/太陽/拓荒者）

湖人(4)vs火箭(5)

金塊(3)vs木狼(6)

馬刺(2)vs太陽/拓荒者

東岸

活塞(1)vs8號種子（黃蜂/熱火/76人/魔術）

騎士(4)vs速龍(5)

紐約人(3)vs鷹隊(6)

塞爾特人(2)vs76人/魔術

