NBA｜碧捷斯上陣23秒打卡收工 以638場延續連續上陣記錄

紐約人較早前已鎖定東岸第3，周日常規賽最後一戰鬥黃蜂亦收起主力球員備戰季後賽，最終雖以96:110不敵，但紐特人陣中主力碧捷斯(Mikal Bridges)僅上場23秒，仍以連續上陣638場延續個人連續出戰記錄。

紐約人周日常規賽最後一戰鬥最終以96:110不敵黃蜂。美聯社

碧捷斯連續638場上陣 續寫NBA第8長

今戰賽前紐約人主帥布朗已表示會讓碧捷斯短暫上陣延續記錄，而他亦以正選上陣，而奇勒臣(Jordon Clarkson)亦早早準備上陣，最終碧捷斯在上陣23秒後以一次犯規後便被換下場，之後便未再有上陣，但他亦成功以連續出戰638延續記錄，穩坐NBA歷史第8長，而他距離6、7名的加拉丁(Harry Gallatin)和林比爾(Bill Laimbeer)分別僅有44場和47場差距。碧捷斯則表示自己並非刻意追求全勤，但也不想缺席任何比賽：「我只是祈禱保持身體健康，並盡一切努力令自己可以上陣。」而紐約人主帥布朗(Mike Brown)賽前亦對碧捷斯的「鐵人」感到讚嘆：「這太不可思議，因為負荷管理是一個真實存在的問題，不論是醫療團隊、教練、球員、經紀人都會考慮休息，但他卻能維持這樣的連續出場數已經說明了一切。」

碧捷斯連續638場上陣。法新社