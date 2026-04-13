NBA｜公鹿近10年首無緣季後賽 據報準名人堂教頭李華士遭「祭旗」

NBA周一迎收官日，手握超級巨星安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)的公鹿已早早宣告無緣季後賽，連續9季闖入季後賽記錄中止，更有指字母哥今夏可能出走，而球隊為求改變，據報ESPN名記查拿尼亞(Shams Charania)報導，準名人堂主帥李華士(Doc Rivers)將遭解除職務。

準名人堂主帥李華士將遭公鹿解除職務。AFP

李華斯在2023-24球季中途接手公鹿總教練一職。AFP

李華士入選名人堂即失業

公鹿今季表現低迷，當家球星「字母哥」受傷患影響，今季僅出戰36場，公鹿在周一完成對76人的收官戰，最終以126:106大敗，今季以32勝50敗以東岸第11結束，在近10年來首次無緣季後賽，以據報球隊開出第一刀便是先從教練落手，據報執教3年的李華斯將會「落馬」以求改變。

公鹿今季以32勝50敗以東岸第11結束。AFP

今季公鹿當家球星「字母哥」受傷患影響今季僅出戰36場。AFP

李華斯在2023-24球季中途接手公鹿總教練一職，然而成績卻每況愈下，上季以48勝34敗闖季後賽，但仍創近4年最差成績，今年以更差的戰績中斷球隊連續9季闖季後賽，例行賽累積戰績是97勝102敗勝率不足5成。李華士擔任教職27年執教2059場，並獲1194勝865敗，季後賽帶隊得114勝12敗，更曾在2008年率塞爾特人奪總冠軍，籃球名人堂亦於宣佈李華士今年將入選名人堂，但卻同一時間失業。

