NBA｜雲班耶馬狂斬40分 達65場MVP獎項門檻 馬刺139：120輕取獨行俠

周五晚的NBA常規賽， 聖安東尼奧馬刺隊在主場以139：120大勝達拉斯獨行俠。超級巨星雲班耶馬（Victor Wembanyama）全場轟下40分及13個籃板，並在這場比賽中達到NBA年度獎項資格的65場出場要求。

超級巨星雲班耶馬（Victor Wembanyama）（1號）全場轟下40分及13個籃板，並在這場比賽中達到NBA年度獎項資格的65場出場要求。美聯社圖片

超級巨星雲班耶馬（Victor Wembanyama）（1號）全場轟下40分及13個籃板，並在這場比賽中達到NBA年度獎項資格的65場出場要求。美聯社圖片

獨行俠新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）（32號）。美聯社圖片

獨行俠新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）（32號）。美聯社圖片

雲班耶馬在周一對76人的比賽中左肋骨挫傷，因此錯過周三對拓荒者的賽事，當時只上陣64場常規賽。NBA規定球員必須至少打滿65場常規賽，才有資格競逐年度獎項。這位法國球星休息三天後，在馬刺的倒數第二場比賽中趕及復出，正式獲得候選資格。

馬刺今仗狀態火熱，雲班耶馬（Victor Wembanyama），首節便攻下16分，全場更轟下40分及13個籃板，這是他今季第五次單場得分達到40分。迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今仗交出18分及10次助攻的雙雙成績。馬刺今仗帶領全場，首節已領先11分，雖然獨行俠第二節一度扳平比數，但上半場結束前馬刺重新掌控局面，半場完結時領先68：65。第三節活塞將優勢擴大至15分，獨行俠末節無力回天，最終以139：120落敗。

馬刺隊自2017年以來首次贏得西南賽區冠軍，並鎖定西岸第二種子席位。他們將在季後賽首輪面對透過附加賽晉級的球隊，對手將是太陽、快艇或拓荒者其中之一。馬刺將於周日主場迎戰金塊，完成常規賽最後一戰，然後全力備戰季後賽。