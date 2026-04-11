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NBA｜阿門湯遜生涯新高41分徒勞 木狼136：132終結火箭八連勝

籃球天地
更新時間：17:46 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:46 2026-04-11 HKT

周五晚進行的NBA常規賽，明尼蘇達木狼以136：132擊退休斯頓火箭，終結對手八連勝。火箭前鋒阿門湯遜（Amen Thompson）迎來生涯之夜，狂轟41分創下個人職業生涯新高，可惜未能為球隊帶走勝利。37歲的杜蘭特（Kevin Durant）亦貢獻33分，並以最年長球員身份寫下單季2000分的新紀錄。 

今仗火箭雖敗，但湯遜的表現令人眼前一亮。這位年輕控衛全場手感火熱，攻下41分，打破個人單場得分紀錄。杜蘭特同樣交出33分的合格成績，而杜蘭特今季累積得分突破2026分，成為NBA史上單季取得2000分的最年長球員。他以37歲之齡超越馬龍（Karl Malone），後者在1999至2000球季以36歲完成這項成就。

雖然火箭隊賽前已鎖定季後賽西岸第五名的席位，但仍為更高種子排名奮戰。 今仗戰情緊湊，全場出現22次交換領先和19次追平。火箭上半場比賽完結時僅以73：69領先木狼。戰至第四節餘下6分02秒時，木狼憑藉迪雲遜（Donte DiVincenzo）射入的三分球，領先優勢擴大至123：114。比賽最後51秒，愛華士（Anthony Edwards）果斷出手，命中三分球，將比分拉開至135：128，鎖定戰局。最終木狼以136：132勝火箭，終結對手八連勝。

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