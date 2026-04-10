NBA｜占士、布朗尼上演父子連線 湖人119:103擊敗殘陣勇士（有片）
更新時間：15:14 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-10 HKT
湖人同四作客鬥勇士，雙方今戰都有主力休息，尤其是勇士當家球星史提芬居利(Stephen Curry)避戰，最終湖人憑着勒邦占士(LeBron James)打出26分準大三元下，以119:103擊敗勇士，更在比賽中上演NBA首次父子助攻。
占士、布朗尼創首次父子助攻
湖人在當積(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)宣佈例行賽報銷後續由占士帶隊，而主場的勇士亦有居利和樸辛基斯(Kristaps Porzingis)休息，而今戰湖人亦一直把握戰局走勢，打完半場以53:49領先，而易籃後繼續由占士策動攻勢，逐步拉開比分，第三節更一度領先15分，而進入到決勝節，湖人更在早段便打出16:4的攻勢，以98:77領先21分提早宣告進入垃圾時間，最終湖人以119:103挫勇士。
SON-TO-FATHER ASSIST.— NBA (@NBA) April 10, 2026
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而今戰「小皇帝」占士和「皇兒」布朗尼(Bronny James)亦上演父子連線，在首節布朗尼一次抄截後，占士走快攻，布朗尼今次夠「醒目」彈地傳給占並完成灌籃，成為NBA史上首次父子助攻，之後在第三節又輪到占士助攻布朗尼投進3分，大展父子連線威力，今場占士交出26分8籃板11助攻的準大三元數據，而布朗尼亦有10分3助攻2抄截進帳。
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