Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士、布朗尼上演父子連線 湖人119:103擊敗殘陣勇士（有片）

籃球天地
更新時間：15:14 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-10 HKT

湖人同四作客鬥勇士，雙方今戰都有主力休息，尤其是勇士當家球星史提芬居利(Stephen Curry)避戰，最終湖人憑着勒邦占士(LeBron James)打出26分準大三元下，以119:103擊敗勇士，更在比賽中上演NBA首次父子助攻。

占士、布朗尼創首次父子助攻

湖人在當積(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)宣佈例行賽報銷後續由占士帶隊，而主場的勇士亦有居利和樸辛基斯(Kristaps Porzingis)休息，而今戰湖人亦一直把握戰局走勢，打完半場以53:49領先，而易籃後繼續由占士策動攻勢，逐步拉開比分，第三節更一度領先15分，而進入到決勝節，湖人更在早段便打出16:4的攻勢，以98:77領先21分提早宣告進入垃圾時間，最終湖人以119:103挫勇士。

而今戰「小皇帝」占士和「皇兒」布朗尼(Bronny James)亦上演父子連線，在首節布朗尼一次抄截後，占士走快攻，布朗尼今次夠「醒目」彈地傳給占並完成灌籃，成為NBA史上首次父子助攻，之後在第三節又輪到占士助攻布朗尼投進3分，大展父子連線威力，今場占士交出26分8籃板11助攻的準大三元數據，而布朗尼亦有10分3助攻2抄截進帳。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
3小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
2小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
2小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
10小時前
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
13小時前
85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心
85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心
影視圈
6小時前