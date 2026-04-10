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NBA｜泰頓重回阿基里斯腱斷裂傷心地 摘準大三元惟仍不敵紐約人

籃球天地
更新時間：12:59 2026-04-10 HKT
發佈時間：12:59 2026-04-10 HKT

周四塞爾特人作客對紐約人，今戰亦是泰頓(Jayson Tatum)復出後首次重返受傷的傷心地，他今戰亦打出24分的準大三元數據，然而紐約人憑着祖殊赫特(Josh Hart)尾段連中2球3分，助力主隊以112:106擊退綠軍。

泰頓重回傷心地摘準大三元 惟塞軍仍告負

泰頓在上季季後賽，在塞爾特人作客紐約人一戰中不幸遭遇阿基里斯腱斷裂，周四作客紐約人，是他在久休復出後首次重返麥迪遜廣場花園，而今場戰況亦相當膠着，打完第二節紐約人也僅以54:53領先綠軍一分，進入到第三節主隊一度將分差拉開至72:59，但其後綠軍又打出一波24:9的攻勢反超比分，到決勝節戰況依舊膠著，雙方出現多次領先互換，而到最後關頭紐約人仍僅以106:104領先，此時祖殊赫特挺身而出，連中2球3分殺死懸念，以112:106守住主場。

今戰泰頓為塞爾特人攻入24分13籃板8助攻的準大三元數據，而在謝倫布朗(Jaylen Brown)休戰下柏利查德(Payton Pritchard)擔當副手，貢獻23分6助攻，可惜未能獲勝。而紐約人方面攻入關鍵3分的赫特今場手感火熱，攻下全場最高的26分，另外謝倫般臣(Jaylen Brunson)亦打出25分10助攻的表現。
 

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