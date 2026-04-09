NBA｜班馬、卡素齊休息無有怕 翟斯帶隊馬刺112:101退拓荒者

馬刺周三主場迎戰拓荒者，而今戰2大主力雲班耶馬(Victor Wembanyama)和史提芬卡素(Stephon Castle)齊因傷缺席，但仍有迪艾朗霍斯(De'Aaron Fox)帶隊攻入25分，助力球隊守住主場，以112:101擊敗拓荒者，而因雷霆同日擊敗快艇，確定季後賽西岸以第二種子出戰。

翟斯擔大旗帶隊助馬刺退拓荒者

今場馬刺2大主力因傷缺席，雲班耶馬因肋骨撞傷休兵，而卡素因右膝痠痛亦休戰，但今場對拓荒者亦大打爭氣波，今戰在翟斯帶隊攻入25分加上7助攻5籃板，再加上後備球員卡特拜仁(Carter Bryant)和莊遜(Keldon Johnson)表現出色下，前者3分球6投5中下攻入17分，後者則貢獻20分8籃板，打完第三節已經將分差拉開至15分，今比賽提早宣佈進入垃圾時間，最終亦順利以112:101擊敗拓荒者。

馬刺進入到下半季表現亮眼，自今年2月1日起已取得28勝3負，亦表現出球隊的開始打出化學反應，而黑衫軍今仗勝利後戰績以61勝19負，是自2017年以來最好的戰績。

