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NBA｜皇朝更替 「青春風暴」席捲聯盟 後起之秀爭做新皇

籃球天地
更新時間：08:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-11 HKT

今季NBA常規賽將於4月12日煞科，隨即進行附加賽，並迎來季後賽。當球迷翻開東西岸積分榜，赫然發現昔日呼風喚雨的老牌勁旅已不復當年勇，取而代之是雷霆、馬刺與活塞等青年軍雄踞東西岸前列。這不是一季的戰績起伏，而是標誌著NBA正迎來徹底的王朝更替，全聯盟已吹起一股無法阻擋的「青春風暴」，新一代巨星正在逐步接管這個舞台。

衛冕總冠軍雷霆，無疑是這股「青春風暴」中最具破壞力的風眼。這支平均年齡僅24.7歲的青年軍，今季向衛冕之路進發。儘管上季奪冠功臣們傷患反覆，主將基傑奧斯亞歷山大(SGA)更幾乎休戰整個2月，但在重重難關下，雷霆依然挺過低潮，在全明星賽後錄得聯盟最佳戰績。SGA猶如陣中的「定海神針」，在多名主力缺陣下，他更交出生涯新高的38%三分命中率，將以往常被人詬病的外線投射，進化為屢屢一劍封喉的致命武器。他矢言：「你努力工作，信任過程，當你回首過去，會發現美好的事情已然發生，我就是最好的證明。」

若論今季最大驚喜，馬刺絕對榜上有名。這支連續6年無緣季後賽的球隊，今季躍升幅度歷史罕見，不僅重返季後賽，更在5次交手中4次挑落衛冕軍雷霆，長期穩居西岸次席。最令人矚目，莫過於休賽季「超進化」的雲班耶馬。作為聯盟獨一檔的防守核心，他以場均3.1次封阻斷層式領跑聯盟，進攻端他亦交出生涯最佳表現。這名22歲法國中鋒曾公開表示「十分看重MVP」，若能獲此殊榮，將超越公牛名將戴歷路斯，成為NBA史上最年輕MVP。

東岸方面，活塞的崛起可以堪稱神話。這支超級黑馬在2023至24賽季僅得14勝敬陪末席，期間慘遭28連敗淪為聯盟笑柄。然而短短數年，活塞由「魚腩部隊」蛻變為令對手聞風喪膽的強隊，並已鎖定東岸頭名，這也是他們睽違近20年再次登頂東岸。活塞的成功建基於銅牆鐵壁的防守，球隊在場均偷波和封阻兩項數據均列聯盟第一。縱使球隊大腦根寧咸早前因氣胸缺陣11場，但他今季仍場均交出24.4分、5.6個籃板、9.9次助攻的亮眼成績。根寧咸的復出，將令活塞以最強姿態迎接季後賽挑戰。

根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社
根寧咸的復出，令活塞以最強姿態迎接季後賽的到來。路透社

作為聯盟「青春風暴」的代表，這三支球隊展現出超越年齡的成熟與無畏，而SGA、文班耶馬與根寧咸已準備好在最高舞台接過權杖。舊時代的落幕伴隨著老將的無奈，但新王當立的激情更令人血脈沸騰。即將打響的季後賽，注定將成為這批新生代巨星加冕的輝煌大典。

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