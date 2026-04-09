NBA｜活塞主場137:111大勝公鹿 根寧咸復出爭常規賽奬項仲有希望

NBA周三活塞主場迎戰公鹿迎好消息，當家球星根寧咸(Cade Cunningham)在經歷完氣胸（俗稱爆肺）後回歸，今場亦毫無懸念地以137:111輕取公鹿，而根寧咸若能在最後2場全部上陣，則可在上陣64場下以「特殊情況挑戰」的條款，有望競選今季奬項。

根寧咸復出 爭個人奬尚存一絲希望

今戰活塞全明星控衛根寧咸因爆肺休養11場後復出，率領球隊主場迎戰公鹿，主隊作為東岸龍頭今戰亦未受到太大挑戰，半場便已經以75:57領先，其後活塞更在第3節打出37:29的攻勢拉開優勢，第4節雙方已出替補進入垃圾時間，最終主隊在有杜倫(Jalen Duren)和羅賓遜(Duncan Robinson)分別貢獻21分9籃板和20分下以137:111輕取公鹿。

根寧咸本預計常季賽報銷，但因為康復速度比預期快提前復出，而今戰他打出13分10助攻5籃板的不俗表現，今季他平均可交出24.5分、5.6籃板和9.9助攻，亦是聯盟一陣和MVP的有力競爭者，而假若他可在最後2場都上場下，便會上陣滿64場，可以利用勞資協議中的「特殊情況挑戰」的條款，交由獨立仲裁人審查後也有望競選年度奬項。

