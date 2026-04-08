NBA｜湖人主帥轟達拉斯照錯MRI 獨行俠反擊：按指示辦事

洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）早前於對陣雷霆的比賽中出現傷情，隨後在作客達拉斯的時候接受當地醫院磁力共振（MRI）檢查，不過遭到湖人主帥雷迪克（JJ Redick）炮轟，指達拉斯獨行俠醫療團隊「照錯位」。獨行俠周二發表聲明強硬反擊，強調團隊是根據當時提供的資訊，遵循標準程序進行掃描，當中「不存在任何失誤」。

湖人主帥雷迪克（中）曾炮轟，指達拉斯獨行俠醫療團隊「照錯位」。AP

湖人主帥雷迪克（中）曾炮轟，指達拉斯獨行俠醫療團隊「照錯位」。路透社

里夫斯將（左）缺席剩餘常規賽。AP

里夫斯將（左）缺席剩餘常規賽。AFP

湖人上周六在作客達拉斯並完成操練後，主帥雷迪克透露里夫斯需要進行兩次MRI檢查，才確診為左腹斜肌二級拉傷，並將矛頭直指獨行俠的醫療團隊：「我不知道達拉斯醫療團隊的指揮系統是怎樣的，但他們照錯了部位。所以（這個失誤）不是我們造成的。我們已經明確說明了需要掃描的位置，但他們還是照錯了。」

對於這場「羅生門」，獨行俠今日率先發表聲明並強調：「我們的醫療團隊是根據當時提供的資訊，遵循標準影像掃描程序辦事，掃描過程沒有任何失誤。」而湖人發言人同日被問及此事時則拒絕置評。

雷迪克賽前「轉口風」降溫

眼見風波發酵，雷迪克在今日迎戰奧克拉荷馬雷霆賽前，被問及此事時明顯「轉口風」為事件降溫：「最終我們還是拿到了需要的影像。我們當然非常感激，因為整個球季只要主隊願意行個方便，我們都會很感激，就像我們對待客隊一樣。這件事我們將向前看，就此告一段落。」

里夫斯是在上周四湖人以96:139慘敗給雷霆的比賽上半場受傷，但他當時帶傷作戰，上陣27分鐘攻入全隊最高的15分。雖然湖人僅宣布里夫斯將缺席常規賽餘下賽事，未有給出具體復出時間表，但據ESPN著名記者Shams Charania透露，里夫斯預計需休戰4至6星期。此前球隊核心當積（Luka Doncic）亦遭遇腿筋傷勢將缺席常規賽剩餘比賽，接連折損兩名大將，又爆出鬧劇，這對湖人隊來講絕對不是好消息。