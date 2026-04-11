NBA｜艾迪巴約83分超越高比 宣告聯盟生態發生改變

提到今季的重大事件，必然離不開熱火中鋒艾迪巴約(Bam Adebayo)，在3月10日對巫師一戰中單場狂轟83分的歷史性記錄，超越已故湖人球星高比拜仁(Kobe Bryant)在2006年1月22日對速龍所創下的81分，成僅次於名宿張伯倫(Wilt Chamberlain)的單場100分登歷史次高，相隔20年這項驚人的記錄終於被打破，亦意味着NBA走進新的時代。

艾迪巴約歷史性83分 宣告聯盟進入世代

在3月10日熱火主場對巫師一戰中，主隊明星中鋒艾迪巴約手感火熱，全場43次出手命中20球，3分球22投7中，罰球更以43投36中打破聯盟歷史，狂轟入83分超越高比的81分成歷史第二高單場得分。

雖然賽後有不少球迷認為艾迪巴約這個記錄過份依賴罰球，而且亦有刷分之嫌，然而能取得這樣的分數本身已十分困難，並非簡單刷分或罰球就能達成。而事隔20年終於有球員能打破這個記錄，亦預視著聯盟球員定位的改變，過往中鋒的印象往往偏向禁區內得分和爭搶，再加上較為笨重，但憑着艾迪巴約的表現也可見，NBA的長人已開始走向較為靈活型，而且具備一定的中距離和三分能力，可以看到在中鋒的理解和運用上開始發生改變。